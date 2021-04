PSG-Angers: le coup du foulard magnifique de Di Maria sur le but d'Icardi

Le PSG s'est qualifié sans trembler pour les demi-finales de la Coupe de France, en corrigeant Angers ce mercredi (5-0). Parmi les geste à retenir du récital parisien, ce coup du foulard d'Angel Di Maria pour servir Mauro Icardi.

C'est le geste de la soirée: un coup du foulard d'Angel Di Maria pour servir Mauro Icardi ce mercredi, sur le quatrième but du PSG contre Angers (5-0) en quart de finale de Coupe de France. Sur une percée dans la surface, l'attaquant argentin est allé servir en fin de course son coéquipier (68e minute). Reprise du gauche imparable.

Match à sens unique

Les Parisiens n'ont jamais tremblé dans cette rencontre, malgré une petite baisse de rythme juste avant la pause. Ils menaient alors déjà 2-0, avec un but de Mauro Icardi et un csc de Vincent Ponceau sur une inspiration de Neymar. Icardi s'est finalement offert un triplé, avec un but en toute fin de match. Neymar, capitaine pour ce match, a lui marqué peu après l'heure de jeu.

Paris est la troisième équipe qualifiée pour le dernier carré de la Coupe de France. Mardi soir, Rumily, pensionnaire de National 2, avait éliminé Toulouse, club de Ligue 2 largement handicapé par les absences en raison du coronavirus. Montpellier, en infériorité numérique, avait frôlé la correctionnelle contre Canet-en-Roussillon (2-1).