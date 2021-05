PSG en direct: la conférence de presse de Pochettino avant la Coupe de France

"Les chiffres montrent que c'est le joueur le plus important, le plus déterminant, de l'équipe aujourd'hui. Se passer de Kylian, nous n'y pensons pas. C'est un joueur important et les statistiques le montrent. C'est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe. Le club compte sur Kylian, je compte sur Kylian. On espère l'avoir pour beaucoup d'années."