PSG-Lille: Kimpembe absent du groupe, Di Maria et Marquinhos sont là

Mauricio Pochettino a dévoilé un groupe de 22 joueurs pour la réception de Lille en huitièmes de finale de la Coupe de France face à Lille, ce mercredi (17h45). Neymar et Presnel Kimpembe sont absents, Di Maria et Marquinhos sont là.

Le PSG affrontera Lille sans plusieurs cadres, ce mercredi (17h45) en 8e de finale de la Coupe de France. Neymar est bien absent du groupe de 22 joueurs retenu par Mauricio Pochettino et dévoilé ce mercredi matin. Aucun risque n’est pris pour le Brésilien, éloigné des terrains depuis sa blessure aux adducteurs contractée le 10 février dernier face à Caen. Un autre taulier manquera à l’appel: Presnel Kimpembe. Le défenseur va souffler après avoir enchaîné les matchs depuis un mois.

Il avait déjà suivi depuis le banc de touche les deux derniers tours parisiens dans la compétition. Victime d’un cambriolage à son domicile dimanche, Angel Di Maria est bien présent, tout comme Marquinhos, dont le père a été agressé lors d’un home-jacking à peu près au même moment.

"Aujourd'hui, ça va mieux, a confié Pochettino mardi en conférence de presse. Après le match (face à Nantes, dimanche, ndlr) et lundi, il y avait de la préoccupation, des soucis, mais aujourd'hui, c'est mieux. Nous sommes une équipe unie, et l'impact que cela a pu avoir sur Angel Di Maria et Marquinhos a également touché tout le monde. C'est ainsi que nous avons vécu les choses, en tant qu'équipe. Ce qui s'est passé en deuxième mi-temps est certainement dû à ce qui s'est passé. Sinon, nous aurions gagné. Nous serions en train de parler des quarts de finale de la Ligue des champions et de la tête du classement. Mais des choses qui n'ont rien à voir avec le jeu peuvent aussi affecter le football. Nous sommes très positifs et c'est pour cela que nous nous améliorons en tant que groupe."

Kean de retour, le jeune Franchi convoqué

Au rayon des bonnes nouvelles, Moise Kean effectue son grand retour après avoir manqué les deux dernières semaines de compétition après un test positif au coronavirus. Parmi les absents, Pablo Sarabia est forfait, tout comme le troisième gardien, Alexandre Letellier, ce qui permet au jeune italien, Denis Franchi (18 ans), d'être retenu dans le groupe pour la deuxième fois après Caen au tour précédent. Juan Bernat, en convalescence de longue date après sa blessure au genou, est également "out".