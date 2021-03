Coupe de France: les compos du choc PSG-Lille avec Di Maria, Mbappé remplaçant

Au cœur d'un calendrier chargé, et deux semaines avant de se retrouver en Ligue 1, le PSG et Lille s'affrontent ce mercredi (17h45) en huitième de finale de la Coupe de France. Angel Di Maria et Burak Yilmaz sont titulaires, pas Kylian Mbappé ni Jonathan David.

C’est un duel entre deux cadors. Un choc très attendu qui doit lancer idéalement cette nouvelle soirée de football avant la suite et fin des huitièmes de finale de la Ligue des champions (Bayern-Lazio et Chelsea-Atlético à 21h sur RMC Sport). Le PSG et Lille s’affrontent ce mercredi en huitième de finale de la Coupe de France (17h45). Cette affiche entre les deux premiers de Ligue 1, qui se retrouveront en championnat le 3 avril, s’annonce très intéressante.

Di Maria et Kean titulaires, pas Mbappé

Après un week-end traumatisant, marqué par la défaite face au FC Nantes (2-1) et surtout les cambriolages vécus par Angel Di Maria et les parents de Marquinhos, Paris veut relever la tête. "Nous sommes une équipe unie, et cela a affecté tout le monde. Aujourd'hui, le groupe va un peu mieux", expliquait mardi Mauricio Pochettino, toujours privé de Juan Bernat et Neymar, en phase de reprise. Pablo Sarabia, blessé, et Presnel Kimpembe, qui a besoin de souffler, manquent eux aussi à l’appel.

>> Suivez le choc PSG-Lille

Remis du coronavirus, Moise Kean signe lui son retour dans le onze de départ parisien. Mauro Icardi et Angel Di Maria sont également titulaires, alors que Kylian Mbappé sera remplaçant. De quoi lui permettre de souffler à quatre jours d’un déplacement à Lyon en Ligue 1.

Yilmaz en attaque

Côté lillois, Christophe Galtier avait prévenu qu’il pourrait effectuer une rotation, sans pour autant aligner "une équipe D". Il a décidé de laisser sur le banc José Fonte, Jonathan Ikoné, Jonathan Bamba ou encore Jonathan David. Tiago Djalo, Luiz Araujo et Timothy Weah auront l’occasion de marquer des points. A noter la présence en attaque de Burak Yilmaz, débarrassé de ses pépins physiques.

La composition du PSG : Navas - Dagba, Marquinhos, Diallo, Kurzawa - Paredes, Gueye, Rafinha - Di Maria, Icardi, Kean

La composition de Lille : Maignan - Celik, Djalo, Botman, Bradaric - Araujo, Xeka, Soumaré, Weah - Yazici, Yilmaz