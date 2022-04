Coupe du monde 2022: sur quelles chaînes et à quelle heure regarder le tirage au sort

La Fifa va procéder vendredi depuis Doha au tirage au sort des groupes pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Tenante du titre, l’équipe de France va connaître le nom de ses trois adversaires à partir de 18h.

Un moment à ne pas manquer et pourtant. Si Kylian Mbappé n’a pas souhaité se rendre à Doha pour le tirage au sort de la Coupe du monde de football, Didier Deschamps et Noël Le Graët se trouvent bien ce vendredi au Qatar. Le sélectionneur des Bleus et le président de la FFF seront donc aux premières loges pour découvrir le nom des adversaires de l’équipe de France au Mondial 2022 (21 novembre-18 décembre). Pour ceux qui ne se trouveront pas dans le Golfe ce vendredi pour assister au grand rendez-vous de la Fifa, le tirage au sort de la phase de poules de la Coupe du monde bénéficiera d’une importante couverture médiatique.

A la télévision, direction les chaînes TMC et beIN Sports 1 pour découvrir dès 18h la composition des huit groupes. Et pour ceux qui ne pourraient pas regarder le tirage, il sera à suivre en direct commenté sur le site et l’app RMC Sport ou à la radio sur l’antenne de RMC dans une émission spéciale de Rothen s'enflamme.

>> Le tirage au sort de la Coupe du monde est accessible via l’offre RMC Sport-beIN Sports

Quels adversaires pour la France?

Pas verni pour le tirage de l’Euro 2021 en héritant du groupe de la mort, Didier Deschamps espère bénéficier d’un coup de chance ce vendredi au Qatar. Championne du monde en titre, l’équipe de France défendra sa couronne dans quelques mois et figure bien parmi les favoris à sa propre succession. Troisièmes du classement Fifa, les Bleus sont placés dans le chapeau 1 avec les autres têtes de série.

Si l’Allemagne ou les Pays-Bas, deux équipes présentes dans le deuxième pot, font office d’épouvantail à éviter, les Bleus verraient probablement d’un bon œil un tirage avec les Etats-Unis voire la Suisse pour une revanche du dernier Euro.

Tous les chapeaux pour le Mondial 2022

Chapeau 1: Brésil, Belgique, France, Argentine, Angleterre, Espagne, Portugal et Qatar (pays hôte).

Chapeau 2: Mexique, Pays-Bas, Danemark, Allemagne, Uruguay, Suisse, Etats-Unis, Croatie.

Chapeau 3: Sénégal, Iran, Japon, Maroc, Serbie, Pologne, Corée du Sud, Tunisie.

Chapeau 4: Cameroun, Canada, Equateur, Arabie saoudite, Ghana, qualifié européen, vainqueur barrage intercontinental 1, vainqueur barrage intercontinental 2.