Coupe du monde 2022: Quel pays accueille la compétition?

Le 2 décembre 2010, le Qatar était officiellement désigné pour organiser la Coupe du monde de football en 2022. Le petit pays du Moyen-Orient remportait sa bataille face à l'Australie, le Japon, la Corée du Sud et surtout les Etats-Unis, également candidats.

Du 20 novembre au 18 décembre prochain, le Qatar accueillera sur son sol la Coupe du monde de football, événement sportif le plus suivi dans le monde après les Jeux olympiques d'été. Ils réunissent tous les deux plus de 3 milliards de téléspectateurs.

Le Qatar a débloqué près de 4 milliards de dollars pour se mettre dans les meilleures conditions. Cinq sites accueilleront la compétition, dans huit stades ultra modernes. Six de ces huit stades ont été construits récemment et les deux autres ont été largement modernisés. Six enceintes auront une capacité de plus ou moins 40 000 places, et un autre 60 000. Le stade de Lusail, construit pour l'occasion et inauguré en novembre 2021 a capacité de 80 000 places. Il dispose aussi d'un système de climatisation en cas de fortes chaleurs. Il a été choisi pour accueillir la finale du Mondial, le 18 décembre prochain.

Le Qatar choisi à la majorité des voix

A 14 voix contre 8 au quatrième tour de vote, le Qatar est désigné organisateur de la compétition, face aux Etats-Unis. L'Australie avait été éliminée au premier tour, avant le Japon et la Corée du Sud. Cette désignation du Qatar suivait une certaine logique de la FIFA. Celle de proposer une variation géographique. Après avoir opté pour l'Asie en 2002 (Japon-Corée du Sud), l'Europe en 2006 (Allemagne), l'Afrique en 2010 (Afrique du Sud), l'Amérique du sud en 2014 (Brésil) et à nouveau l'Europe et l'Asie en 2018 (Russsie).

D'autant que le Qatar avait de sacrés arguments. Etat gazier, doté d'une énorme puissance financière et géographiquement placé au coeur d'un marché télévisuel estimé à plus de 3 milliards de téléspectateurs, le potentiel du Qatar était une opportunité en or pour la FIFA. A l'époque sûrement loin d'imaginer les polémiques qu'une telle décision allait engendrer dans le futur. L'attribution de la Coupe du monde au Qatar fait l'objet d'une procédure judiciaire en France.

C'est un défi techniologique, organisationnel et humain d'organiser uen compétition d'une telle importance sur un territoire aussi resserré. D'autant que l'attribution de la Coupe du monde à un pays du golfe arabique régit par la loi islamique pose aussi des problèmes concernant l'accueil des spectateurs, notamment LGBT (l'homosuexualité est interdite au Qatar), même si le discours des autorités, l'Emir du Qatar en tête, se veut rassurant.