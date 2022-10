Coupe du monde 2022: quels sont les plus grands joueurs absents ?

Avec désormais 32 équipes qualifiées, et 48 dès 2026, les grands absents se font de plus en plus rare puisque de plus en plus de nations sont invités dans la compétition suprême. En attendant cette nouvelle réforme, de grands joueurs manqueront à l’appel au Qatar.

Depuis quelque mois, l’identité des 32 équipes qui défendront leur chance au Qatar ne fait plus aucun doute. Même si la compétition évolue et que de plus en plus d’équipes peuvent y prétendre, de grands absents sont à dénombrer lors de chaque édition. Sans compter les éventuelles blessures qui pourraient priver certains joueurs du Mondial, comme c’est par exemple le cas de N’Golo Kanté. Pour l’épisode 2022, au Qatar, qui sont les plus grands absents ?

Erling Haaland (Norvège)

Le cyborg norvégien est très certainement le nom le plus ronflant de la liste qui va suivre. Transféré cet été à Manchester City, il affole tous les compteurs et bat tous les records de précocité. Blessé une bonne partie des qualifications, il n’a pas pu aider son équipe du mieux possible et la Norvège a échoué à se qualifier. Fort de ses 21 buts en 23 sélections, il aurait été d’une grande aide à un autre joueur qui va manquer à ce mondial, Martin Odegaard (Norvège), victime aussi du manque de compétitivité de la nation nordique.

Mohamed Salah (Égypte)

Comment oublier le 5e du ballon d’or 2022, et finaliste de la CAN? Le leader des Reds de Liverpool manquera le Mondial, en raison du faible nombre de places qualificatives en zone Afrique. Éliminée en barrages par le Sénégal, l’Egypte ne disputera pas le mondial au Qatar.

Riyad Mahrez (Algérie)

A l’instar de l’Egypte, l’Algérie, éliminée en barrages face au Cameroun à l’issue d’une double confrontation au scénario inimaginable, ne verra pas le Qatar. Cette absence de l’Algérie entraîne celle de Riyad Mahrez, le leader des fennecs.

Luis Diaz (Colombie)

Si la Colombie est une grande absente de ce mondial, elle emporte avec elle le surprenant Luis Diaz, arrivé à Liverpool en janvier dernier et déjà élément indispensable du dispositif de Jurgen Klopp. Un absent majeur auquel s’ajoute, par ricochet, celui de James Rodriguez, l’un des artisans de l’épopée colombienne en 2014.

Zlatan Ibrahimovic (Suède)

Comme en 2010 et en 2014, la Suède ne participera pas au Mondial 2022 après son quart de finale en 2018. Zlatan Ibrahimovic, absent lors de l’épopée en 2018, ne disputera pas ce qui aurait été sa dernière Coupe du monde, avec une sélection qu’il a éclaboussée de son talent.

Jan Oblak (Slovénie)

Le gardien emblématique de l’Atletico de Madrid de Diego Simeone est malheureusement victime d’une sélection trop faible pour pouvoir l’emmener au Mondial. Comme en 2014 et en 2018, la Slovénie ne disputera pas la Coupe du monde.

Milan Skriniar (Slovaquie)

Comme Jan Oblak, le solide défenseur de l’Inter, considéré comme une référence mondiale à son poste et dans le viseur du PSG, joue dans une équipe dont le talent n’est pas suffisant pour se qualifier pour le Mondial. A 48 nations dans quatre ans, la Slovaquie aura davantage de chances de prétendre y participer.

Alexis Sanchez (Chili)

L’attaquant de l’OM reste performant à un très haut niveau et ses performances auraient pu lui permettre de réaliser un Mondial de haut niveau avec le Chili. Son équipe a malheureusement échoué à se qualifier.

Gianluigi Donnarumma et Marco Verratti (Italie)

Une bonne partie de l’équipe nationale italienne aurait pu figurer dans cette liste. Gianluigi Donnarumma (lauréat du prix Yachine 2021) et Marco Verratti, le leader du milieu de l’Italie et du PSG sont probablement, à choisir, les absents les plus marquants de cette Coupe du monde.

Ils vont tous nous manquer, certains auraient disputé leur dernier Mondial, l’occasion de dire au revoir au monde entier. Mais puisque la Coupe du monde commence dans un mois, il va falloir s’y faire et profiter des talents qui se présenteront à nous, et ils sont nombreux.

De quoi faire un 11 aussi séduisant que celui de 2018.