Coupe du monde: à quelle date et à quelle fréquence ?

Depuis 1930, la Coupe du monde de football réunit les meilleures nations de la planète. Elles s'affrontent dans une compétition avec à la clé, le titre suprême. L'équipe de France est tenante du titre.

Le 20 novembre, l'équipe de France remet en jeu son titre mondial, glané en 2018 au stade Loujniki de Moscou, face à la Croatie. Ce sera au Qatar (20 novembre - 18 décembre), et pour la première fois en automne. Depuis sa création en 1928 sous l'impulsion de Jules Rimet, la Coupe du monde de football a réunit, tous les quatre ans, les meilleures nations du monde, pendant la période estivale. La première édition a eu lieu en 1930, en Uruguay.

A cause de la Seconde Guerre mondiale, les éditions 1942 et 1946 du Mondial ont été annulées. Il s'agit des deux seules exceptions dans l'histoire. Même en 1938, à l'aube du conflit, le Mondial a eu lieu.

La compétition a évolué à travers les 21 éditions

Au fil des décennies, la compétition a évolué, s'est démocratisé, et de plus en plus d'équipes étaient invitées à l'événement planétaire. Il y avait d'abord 16 nations participantes, de 1934 à 1978, puis 24 entre 1982 et 1994. Depuis 1994, la compétition réunit 32 nations, réparties en 8 groupes de 4 équipes. Les deux meilleurs de chaque poule atteignent les huitièmes de finale. C'est ensuite des matches à élimination directe qui répartissent les équipes qui s'affrontent, jusqu'à la grande finale. La Coupe du monde dure plus ou moins 30 jours, en été. - en raison des conditions climatiques, la prochaine édition au Qatar se disputera exceptionnellement à l'automne -

Dans l'histoire, huit équipes différentes ont remporté le Mondial, en 21 éditions. Le Brésil est la nation la plus titrée, avec cinq coupes du monde à son actif, dont trois en quatre éditions, entre 1958 et 1970.

Un Mondial tous les quatre ans

La Fifa a bien émis le projet d'organiser une Coupe du monde tous les deux ans. Face à l'opposition de l'UEFA et des plus grands clubs d'Europe, la Fifa a dû enterrer, provisoirement, son idée.