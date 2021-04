Coupe du monde: le premier maillot porté par la légende Maradona mis aux enchères

Le maillot de Diego Maradona, porté lors du premier match de groupe de la Coupe du monde 1982, la première disputée par le génie argentin avec l'Albiceleste, a été mis aux enchères.

Le maillot porté par Diego Maradona lors de son tout premier match de Coupe du monde a été mis aux enchères. Mort l’an passé, Diego Maradona, qui a mené l'Argentine au titre lors du Mondial 1986, son chef-d'œuvre, est considéré comme l'un des plus grands joueurs de tous les temps.

Le maillot rayé bleu et blanc, que Maradona a porté à l'occasion de ses débuts dans la compétition lors d'un match de groupe contre la Belgique (0-1) en 1982, porte sa signature à l'encre noire sur le devant. Il devrait rapporter entre 150.000 et 200.000 dollars, selon le commissaire-priseur Gotta Have Rock and Roll, basé dans le New Jersey.

Le premier maillot que Maradona a porté dans une Coupe du monde, mis aux enchères © @GottaHaveRockandRoll

"L'expéditeur de ce maillot est un membre de la famille d'un célèbre journaliste argentin, peut-on lire en description. L'entraîneur de l'équipe de football argentine de 1982, César Luis Menotti, a donné ce maillot au journaliste lorsqu'il est rentré en Argentine après la Coupe du monde 1982 en Espagne. Le maillot a conservé les traces du temps et de son utilisation (...) Le maillot est accompagné d'une lettre de provenance d'un membre de la famille du journaliste, d'une lettre d'authenticité de James Spence Authentication (JSA) et d'un certificat d'authenticité de Gotta Have Rock and Roll."

Le maillot contre l'Angleterre n'est pas à vendre

"En ce qui concerne les enchères publiques, il n'y a jamais eu de pièces comme celle-ci. Et il est difficile de dire qu'il y en aura une autre", a déclaré à Reuters Alex McNicholl, chef de projet de Gotta Have Rock and Roll. "Quand on sait ce que Maradona a fait pour le football au niveau international et comment ce maillot a marqué le début de sa carrière internationale, c'est remarquable. C'est une pièce unique."

Le maillot que Maradona portait lors du célèbre quart de finale de la Coupe du monde 1986 contre l'Angleterre, où il marquait, sur l'action suivant son but de la main, le but du siècle, vaudrait environ 2 millions de dollars, selon un expert américain. L'ancien milieu de terrain anglais Steve Hodge, qui possède l'objet, a toutefois insisté sur le fait qu'il n'était pas à vendre.

McNicholl a déclaré à Reuters que le maillot de 1982, arrivé à la maison de vente aux enchères par un journaliste argentin, est une pièce de calibre muséal. "Il est difficile d'être un fan de football et de ne pas savoir ce que Maradona a fait pour le jeu", a déclaré McNicholl. "Tous les fans de football sont des fans de Maradona".