Lille-Montpellier: "C'est un point de plus", Galtier préfère positiver

Au micro de Canal+ après le nul 1-1 du Losc contre Montpellier, Christophe Galtier est resté optimiste et a souligné que les Dogues seraient encore en tête du championnat à l'issue de cette 33e journée de Ligue 1.

Il voit le verre à moitié plein. Malgré le nul 1-1 concédé par le Losc face à Montpellier, vendredi en ouverture de la 33e journée de Ligue 1, Christophe Galtier se contente malgré tout du résultat. Pas seulement parce qu'il est certain de finir le week-end en tête du classement, grâce aux quatre points d'avance sur le PSG, mais aussi par rapport au scénario du match. Le club nordiste a en effet dû courir après le score, après avoir encaissé un but d'Andy Delort (21e).

"Évidemment, on ne peut pas se satisfaire du match nul. Mais vu la configuration du match et le scénario, on prend ce point qui est un point de plus. Même si on aurait préféré en prendre trois", a commenté Christophe Galtier au micro de Canal+.

Sauvé par un très beau but de Luiz Araujo en fin de match (85e), le Losc s'est heurté au bloc héraultais plutôt bien regroupé en défense. "Il faut continuer à travailler, à avoir plus de présence dans la surface, insister et essayer de ne pas se faire piéger", a commenté le coach lillois.

"On va se battre jusqu'au bout"

Le leader a donc grillé son premier joker, avant d'affronter l'Olympique Lyonnais en clôture de la 34e journée. "Il va falloir que les autres gagnent. À cinq journées de la fin, on va se battre jusqu'au bout pour garder cette première place", a poursuivi Christophe Galtier, qui assume donc cette volonté d'aller chercher le sacre.

Sa langue a d'ailleurs fourché au moment de parler de cette rencontre à venir face à l'OL. "Ce sera une confrontation importante dans la course... aux places européennes", a-t-il d'abord lâché en souriant, avant d'admettre qu'il voulait d'abord parler de "course au titre". "On avait toujours dit avec le président Létang qu'on verrait à cinq journées de la fin. On sera en tête, donc on ira se battre match après match".