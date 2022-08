Allemagne: Lahm boycotte la Coupe du monde au Qatar

Dans un entretien à Kicker, l’ex-capitaine de la Nationalmannschaft Philipp Lahm (38 ans) explique son choix de ne pas accompagner la sélection allemande à la Coupe du monde au Qatar.

Un absent de marque pour l’Allemagne lors de la Coupe du monde 2022. Il n’est pas à chercher dans le groupe du sélectionneur Hans-Dieter Flick, mais dans la délégation. Capitaine des champions du monde 2014 et patron de l’Euro 2024 organisé dans son pays, Philipp Lahm (38 ans) a décidé de boycotter le Mondial au Qatar (21 novembre – 18 décembre). L’ex-joueur du Bayern refuse de faire le voyage pour des raisons politiques. Il avait régulièrement protesté contre les violations des droits de l’homme dans le pays du Golfe. Il en a remis une couche dimanche dans un entretien à Kicker.

"En tant que joueurs, vous ne pouvez plus faire comme si vous ne saviez pas"

"Je ne fais pas partie de la délégation et je n'ai pas l'intention de faire le voyage en tant que supporter, annonce l'ex-arrière droit. Je préfère rester chez moi. Les droits de l’homme doivent jouer un rôle plus important dans l’attribution des compétitions."

Et Lahm de s’interroger sur les critères de décisions de la Fifa pour le choix de l’émirat. "Cela ne devrait plus se reproduire à l’avenir, se fâche-t-il. Les droits de l’homme, la taille du pays… tout cela n’a semble-t-il pas été pris en compte." L’Allemand incite aussi les joueurs à prendre la parole : "En tant que joueurs, vous ne pouvez plus faire comme si vous ne saviez pas." Selon plusieurs enquêtes, des milliers d'ouvriers immigrés sont morts sur les chantiers de construction des stades au Qatar. Au Mondial, l'Allemagne affrontera le Japon, l'Espagne et le Costa Rica dans le groupe E.