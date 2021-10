Coupe du monde tous les deux ans: Philipp Lahm s'oppose au projet

En marge de mardi la présentation du logo de l'Euro 2024, dont l'Allemagne est le pays organisateur, Philipp Lahm s'est positionné contre le projet de la Fifa d'organiser la Coupe du monde tous les deux ans. Le président du comité d'organisation de l'Euro 2024 veut conserver le calendrier actuel.

La Fifa pourrait bientôt changer le calendrier international, à horizon 2028, avec l'organisation d'une Coupe du monde tous les deux ans. Philipp Lahm, président du comité d'organisation de l'Euro 2024 en Allemagne, s'est prononcé ce mardi contre la tenue d'un Mondial biennal alterné avec l'Euro, comme le propose la Fifa.

"Je trouve ça très bien qu'il y ait un grand tournoi tous les deux ans"

"Je suis absolument convaincu que le rythme doit rester tel qu'il est maintenant", a-t-il dit en marge d'une cérémonie de présentation du logo de l'Euro 2024 au stade olympique de Berlin. "Comme joueur, j'ai toujours trouvé ça très bien", a ajouté l'ancien capitaine de l'équipe d'Allemagne, champion du monde 2014 au Brésil, "et comme supporter, je trouve très bien qu'il y ait un grand tournoi tous les deux ans", soit l'actuelle alternance Euro/Mondial.

L'idée d'un Mondial tous les deux ans qui alternerait à partir de 2028 avec des tournois continentaux également biennaux a été lancée par la Fifa, sur proposition notamment d'Arsène Wenger. Confrontée à une vague de réactions hostiles, notamment en Europe, l'instance mondiale a consulté jeudi dernier les plus de 200 fédérations nationales lors d'un sommet virtuel.



Un rapport devrait être publié en novembre et un autre sommet mondial organisé avant la fin de l'année pour débattre du projet. Philipp Lahm présentait à Berlin le logo du prochain Euro, avec ses déclinaisons pour chacune des dix villes hôtes. "L'Euro 2024 sera un Euro pour tous et nous sommes impatients d'accueillir en Allemagne les fans de toute l'Europe et du monde pour célébrer tous ensemble une grande fête du football", a-t-il dit.