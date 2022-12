Angleterre-France: quand Jonny Wilkinson montrait à Kane comment tirer un penalty... comme un drop

Après la défaite de l'Angleterre face aux Bleus (2-1) en quarts de finale du Mondial, certains supporters moqueurs ont comparé Harry Kane à Jonny Wilkinson après son penalty raté. L'ancien rugbyman lui avait montré il y a quelques années comment réussir un drop.

Les réseaux sociaux peuvent parfois être sans pitié. Après la défaite de l’Angleterre samedi face à l’équipe de France (2-1), en quarts de finale de la Coupe du monde 2022, des internautes un brin chambreurs ont déterré une vieille vidéo de Harry Kane.

>> Revivez France-Angleterre (2-1)

Les "bons" conseils de Wilkinson

Un sketch tourné en 2018 avec Jonny Wilkinson, quadruple vainqueur du Tournoi des VI Nations (2000, 2001, 2003, 2011). Dans cette vidéo, Kane reçoit des conseils bien particuliers de l’ex-ouvreur du XV de la Rose. Sous ses yeux, le buteur de Tottenham lui montre sa maîtrise du penalty. Avec un tir à ras de terre, impérial. "Non, non, tu as tout faux", lui répond l’ancien Toulonnais, qui lui montre comment il a remporté la Coupe du monde 2003 de rugby en passant un drop contre l’Australie en finale.

"C’est comme ça qu’on fait, c’est comme ça que j’ai gagné le Mondial", lui dit-il tout en envoyant le ballon au-dessus de la barre. Quatre ans plus tard, ce sketch peut faire sourire. Car après avoir réussi un premier penalty face à Hugo Lloris, Kane a totalement raté le second qu’il a frappé. Comme s'il avait tenté un drop... Comme s'il avait suivi au pire des moments les consignes de "Sir Jonny".

Dans un message posté ce dimanche sur ses réseaux sociaux, le capitaine des Three Lions s'est dit "absolument dégoûté". "Nous avons tout donné et tout s’écroule sur un détail pour lequel je prends la responsabilité. Il n’y a pas à s’en cacher, cela fait mal et il faudra du temps pour s’en remettre mais ça fait partie du sport. Maintenant, il s’agit d’utiliser cette expérience pour être mentalement et physiquement plus fort pour le prochain défi. Merci pour tout le soutien, cela signifie beaucoup."