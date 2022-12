Angleterre-Sénégal: les Three Lions rejoignent les Bleus en 8e en dominant les champions d’Afrique

L’Angleterre s’est largement imposée face au Sénégal, ce dimanche, en 8es de finale de la Coupe du monde 2022 (3-0). Au terme d’un match maîtrisé, les coéquipiers d’Harry Kane se sont qualifiés pour les quarts de finale, où ils affronteront l’équipe de France, samedi au Qatar (20h).

Un choc monumental. L’Angleterre s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2022, où elle affrontera l’équipe de France, samedi au Qatar (20h). Après la large victoire des Bleus face à la Pologne (3-0), les Three Lions ont également surclassé le Sénégal, ce dimanche en huitièmes de finale. Privés de Raheem Sterling, forfait de dernière minute en raison d’un "souci familial", les joueurs de Gareth Southgate ont dominé les débats au stade Al-Bayt d’Al-Khor, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Doha. Là où aura lieu France-Angleterre le week-end prochain.

Avec 62% de possession, les coéquipiers d’Harry Maguire ont laissé peu d’espoir aux champions d’Afrique, qui ont évolué sans Idrissa Gueye (suspendu) et évidemment sans Sadio Mané (forfait pour toute la compétition). Il a tout même fallu la main ferme de Jordan Pickford pour empêcher les Lions de la Téranga d’ouvrir le score sur une frappe de Boulaye Dia à la demi-heure de jeu. Mais après avoir un peu tâtonné en début de rencontre, les Britanniques ont accéléré pour faire la différence.

Kane et Bellingham dans l’histoire

Jordan Henderson a débloqué la partie en reprenant un centre dans la surface de Jude Bellingham (38e). Le milieu de terrain de Dortmund (19 ans) est d’ailleurs devenu le deuxième joueur de moins de 20 ans a débuté un match à élimination directe d’un Mondial avec l’Angleterre, après Michael Owen (18 ans et 198 jours contre l’Argentine en 1998).

Dans la foulée, Harry Kane a inscrit son premier but dans le tournoi en profitant d’un décalage de Phil Foden (45e). De quoi porter l’estocade juste avant la pause. Un but qui permet à l’avant-centre de Tottenham de devenir le buteur le plus prolifique de l’Angleterre en tournoi majeur (11), devant Gary Lineker (10). Avec 52 réalisations, le meilleur réalisateur de la Coupe du monde 2018 n’est plus qu’à une unité du record historique de Wayne Rooney en sélection (53).

Dix ans après le doigt sur la bouche de Nasri

Face à une équipe sénégalaise incapable de revenir au tableau d’affichage, les Three Lions ont finalement alourdi l’addition grâce à une déviation subtile de Bukayo Saka, bien servi par Phil Foden (57e). De quoi faire le plein de confiance avant de se frotter aux partenaires de Kylian Mbappé, étincelant depuis le début de la compétition. Dans un quart aux allures de finale entre deux nations qui ne se sont plus affrontées en compétition officielle depuis l’Euro 2012 (1-1), avec le fameux doigt sur la bouche de Samir Nasri…