Arabie Saoudite: "Je n'aime pas trop me voir comme ça", Renard débriefe sa causerie mythique contre l'Argentine

En conférence de presse ce vendredi, à la veille de la rencontre face à la Pologne, Hervé Renard est revenu avec modestie sur sa causerie effectuée à la pause lors de la victoire de l'Arabie saoudite face à l'Argentine (2-1).

La causerie de l'exploit. Mardi, l'Arabie saoudite a réalisé une énorme surprise en battant l'Argentine (2-1) lors de son entrée en lice dans la Coupe du monde 2022. Sélectionneur de l'équipe saoudienne, Hervé Renard a été grandement salué pour cette performance avec pour l'aider la diffusion de son discours réalisé à la pause, pour remobiliser ses joueurs.

"Prenez vos téléphones et faites des photos avec Messi si vous voulez!", a lancé notamment Hervé Renard à son équipe. Plutôt énervé, l'ancien sélectionneur du Maroc s'est montré aussi positif: "Avec le ballon, vous avez été bons. Vous avez vu ce que vous avez fait? Vous ne sentez pas quelque chose? Vous ne sentez pas qu’on est capable de revenir? Vous ne le sentez pas? Ils (les Argentin) jouent relaxes! Allez les gars, c’est la Coupe du monde! Donnez tout!"

"Des fois, tu fais le même discours mais ça n'a pas d'effet"

Passé en conférence de presse ce vendredi à la veille d'un rendez-vous face à la Pologne (samedi à 14h), Hervé Renard est revenu sur ce discours, partagé par sa Fédération dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. "Ça a marché, cette fois ça a marché… Des fois, tu fais le même discours mais ça n'a pas d'effet, a réagi le technicien français. Je peux dire que j’ai été chanceux. J’ai forcément besoin, en tant qu'entraîneur, de motiver mes joueurs et de leur dire quand je n’aime pas quelque chose."

Vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations avec la Zambie et la Cote d'Ivoire, Hervé Renard a été nommé à son poste actuel à l'été 2019. "Ils me connaissent parfaitement, des fois je peux être dur, des fois je peux être plus doux ; je fais des blagues, je souris, mais là sur cette vidéo, je suis tout le temps en train de crier, de m’énerver! Honnêtement, je n’aime pas trop me voir comme ça, a ajouté l'ancien entraîneur du LOSC. Mais c’est un travail d’équipe et je remercie tout mon staff."

En cas de victoire face à Robert Lewandowski et ses compatriotes, l'Arabie saoudite pourrait même se qualifier pour les huitièmes de finale en fonction du résultat de l'autre rencontre entre le Mexique et l'Argentine. Après l'exploit inaugural, Hervé Renard a l'occasion de confirmer avec son équipe qu'il ne s'agissait pas d'une performance isolée.