Coupe du monde 2022: Réalisme ou défaitisme? Renard ne s’attend pas à sortir des poules avec l’Arabie saoudite

L’Arabie saoudite d’Hervé Renard va débuter sa Coupe du monde 2022 face à l’Argentine, ce mardi au Qatar (11h). Avec une ambition assez limitée, comme le reconnaît le coach français, qui devra également affronter le Mexique et la Pologne dans un groupe C très relevé.

L’Arabie saoudite n’est pas sûre de disputer plus de trois matchs à la Coupe du monde 2022. La sélection dirigée par Hervé Renard a été placée dans un groupe C particulièrement relevé, avec l’Argentine, le Mexique et la Pologne. Autant dire que le moindre point décroché fera office d’exploit. Chaque but aura des allures de victoire. Le coach français de l’équipe du Moyen-Orient en a bien conscience.

A la veille de l’entrée en lice de l’Arabie saoudite au Qatar, Renard s’est bien gardé de promettre un miracle. Lors de son passage en conférence de presse, il s'est exprimé avec beaucoup de franchise: "Nous aimons être considérés comme la plus petite équipe. Ça ne nous dérange pas. C’est justifié si on tient compte du classement Fifa (51e, ndlr). Je ne pense pas que nous atteindrons les 8es de finale, mais nous sommes là pour nous battre contre vents et marées. En Coupe du monde, il y a parfois des surprises et c’est la mentalité que nous avons."

"Un honneur de jouer contre Messi et les Argentins"

Le tournoi des Saoudiens débutera ce mardi (11h) par un choc par l’Argentine de Lionel Messi, ce mardi, au Lusail Stadium (qui accueillera également la finale du 18 décembre). Une affiche qu’Hervé Renard se réjouit de disputer face au septuple Ballon d’or, accueillie comme une rock star depuis son arrivée dans l’émirat.

"Messi est une légende du football. Si on regarde ses statistiques, c’est le meilleur passeur de Ligue 1 avec Neymar. Il joue toujours à un très haut niveau. Mais nous ne pouvons pas oublier les autres joueurs argentins, car ils ont de très grande qualité (…) C’est un honneur d’être ici et de jouer contre eux. Quand il y a un match, il faut être motivé à 100% pour battre les meilleurs. C’est la beauté du sport. Dans le sport, il peut toujours y avoir des surprises. Nous devons être prêts. Nous devons être bons dans les trois matchs, pas seulement contre l’Argentine. Les trois matchs sont tous aussi importants".