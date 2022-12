Argentine-Croatie: "Le penalty n’existait pas", Modric un peu amer après la défaite des Croates

La Croatie a été sortie de la course à la Coupe du monde 2022 après sa défaite sans appel contre l’Argentine en demi-finale, ce mardi (3-0). Interrogé sur l’ouverture du score de Lionel Messi sur penalty en première période, Luka Modric a estimé que ce dernier n’aurait pas dû être sifflé.

L’ouverture du score des Argentins continue de faire débat. Ce mardi soir, l’Albiceleste a parfaitement lancé sa demi-finale de la Coupe du monde contre la Croatie (3-0) grâce à un penalty transformé par Lionel Messi à la suite d’une faute de Dominik Livakovic sur Julian Alvarez (34e). Interrogé sur ce fait de jeu à l’issue de la rencontre, Luka Modric a estimé que cette faute n’aurait pas dû être sifflée.

"Nous sommes tristes, nous aurions espéré jouer une autre finale, mais ce ne sera pas le cas. Il faut féliciter l’Argentine. Le penalty encaissé est sûrement un moment clé oui, parce que nous étions bien, nous contrôlions le match, et il y a ce corner que l’arbitre ne nous donne pas, puis ce penalty, qui pour moi n’existait pas, a détaillé le milieu de terrain du Real Madrid (37 ans) en zone mixte. Il n’y a pas faute parce qu’il (Julian Alvarez) tire et va percuter notre gardien. C’est clair que ça a beaucoup changé le match."

Modric désormais focus sur la petite finale

"Il va falloir récupérer et tenter de gagner le match pour la troisième place (samedi à 16h, ndlr). Mais c’est comme ça, on ne peut pas changer ce qu’il s’est passé. Il faut récupérer et essayer de gagner le match pour la troisième place. Nous avons fait une très bonne Coupe du monde et aucun match avec le maillot de la Croatie n’est inutile. Il y a le bronze en jeu, il faut se préparer", a conclu le chef d’orchestre croate, qui ne s’est pas exprimé sur une éventuelle fin de carrière internationale.

En accordant un penalty pour une faute de Dominik Livaković sur Julian Alvarez, Daniele Orsato, l'arbitre italien de cette rencontre, a permis à Lionel Messi d'inscrire son cinquième but de la compétition, le troisième sur penalty. A priori, l’officiel a estimé que Dominik Livaković avait commis une obstruction sur l'attaquant argentin, qui se présentait face à lui et qui a tenté un tir du pied droit juste avant d'être percuté de plein fouet. Mais le gardien croate, qui s'est avancé prudemment et se dirigeait vers le ballon, pouvait-il éviter le contact avec son adversaire qui arrivait bien plus vite? Luka Modric a en tout cas sa petite idée.