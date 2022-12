Argentine: Messi est-il définitivement le meilleur joueur de tous les temps?

Etincelant en demi-finale face à la Croatie (3-0), Lionel Messi (35 ans) croule encore sous les commentaires dithyrambiques de stars du foot qui en font le meilleur joueur de tous les temps… en quête d’un premier sacre mondial pour asseoir ce titre si subjectif.

Il s’agit de la culture de l’instant mêlée à celle d’une régularité hors-norme au plus haut-niveau. La nouvelle performance éblouissante de Lionel Messi en demi-finale de la Coupe du monde face à Croatie (3-0) a fait resurgir le débat sur le meilleur joueur de tous les temps. Avec ses sept Ballons d’or (record), ses 41 titres en carrière ou ses plus de 800 buts, l’Argentin est dans le débat depuis longtemps. Pour beaucoup, cela fait même un moment qu’il est au-dessus de tout le monde toutes générations confondues pour son talent inné, ses coups d’éclat et ses statistiques hallucinantes.

Modric: "Espérons qu’il remporte cette Coupe du monde, c'est le meilleur joueur de l'histoire"

D’autres votent Pelé et ses 1.000 buts, Diego Maradona et son génie ou Cristiano Ronaldo et son obsession de la surperformance. Depuis mardi soir, les nombreux partisans de Messi sont ressortis, tout comme les emojis représentant une chèvre, symbole du GOAT (chèvre en anglais mais acronyme de Greatest of All Time, signifiant le meilleur de tous les temps). Pour Lionel Scaloni, sélectionneur de l’Argentine - où le débat avec Maradona fait rage -, sa star est bien tout en haut. "On pourrait croire qu'on dit que Messi est le plus grand de l'histoire parce que nous sommes argentins, a-t-il lancé après le match. Mais je crois qu'il n'y a aucun doute."

Luis Suarez, son ami et ancien partenaire au Barça, abonde: "tu (Messi) n’es pas fatigué de montrer que tu es le meilleur du monde, a-t-il écrit mardi sur Instagram. Que tout le monde s’arrête pour applaudir tout ce que ce muchacho donne au football." Même Luka Modric, victime de Messi avec la Croatie, consacre son rival. "Espérons qu’il remporte cette Coupe du monde, c'est le meilleur joueur de l'histoire et il le mérite, a lâché, très classe, le Ballon d’or 2018. Il fait une grande Coupe du monde, il montre sa qualité et sa grandeur à chaque match."

A 35 ans, Messi est en mission pour s’offrir un premier titre mondial après l’échec en finale en 2014. Lever le trophée pour son dernier match en Coupe du monde clarifierait peut-être le débat sur le GOAT, même si tout est subjectif et relève des émotions vécues selon les époques.

Dans son immense carrière, le seul petit manque se situe là, au niveau du léger palmarès de Messi avec la sélection. Il a commencé à réparer l’impair en s’offrant son premier titre majeur depuis les JO 2008 avec la Copa America en 2021. Messi a parfois frustré les supporters au pays pour son incapacité à apporter des titres à l’Albiceleste alors qu’il les collectionnait en club. Depuis ses débuts internationaux en 2005, le natif de Rosario a tout de même disputer cinq finales d’un grand tournoi et s’apprête à disputer la sixième. Pour certains en France, une éventuelle défaite des Bleus en finale serait même moins mal vécue si elle offre une apothéose jubailatoire à Messi.

"En 2014, ses coéquipiers attendaient qu'il résolve tout tout seul. En 2022, ils jouent pour lui et il attend son heure."

Tout un peuple attend que ce soit la bonne 36 ans après le deuxième et dernier sacre. Philipp Lahm, fossoyeur du rêve de Messi en finale 2014, note d'ailleurs une différence d’approche huit ans plus tard et sent que le vent peut tourner. "L'Argentine et Messi ont trouvé une division du travail inhabituelle et passionnante, a récemment souligné l’ancien défenseur allemand dans sa chronique au Guardian. En 2014, lorsqu'ils ont perdu contre nous en finale au Maracana, ses coéquipiers semblaient attendre qu'il résolve tout tout seul. En 2022, ils jouent pour lui et il attend son heure."

D’autres anciennes légendes du jeu font de l’actuel co-meilleur buteur du Mondial (5 buts, comme Kylian Mbappé) le meilleur de tous les temps, comme l’Anglais John Terry. Pour son compatriote Gary Lineker, reconverti comme consultant à succès sur la télévision anglaise, la question est réglée et le sera davantage si Messi lève enfin le trophée tant convoité dimanche. "Y-a-t-il encore un débat? Je demande pour le GOAT."