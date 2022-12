Coupe du monde 2022: "Messi est le plus grand de l’histoire, il n’y a aucun doute", assure Scaloni

Auteur d'une nouvelle prestation remarquable mardi soir en demi-finale de la Coupe du monde face à la Croatie (3-0), Lionel Messi n'en finit plus d'impressionner, à commencer par son sélectionneur, Lionel Scaloni. Selon ce dernier, il n'existe "plus aucun doute" sur le fait que le joueur du PSG est "le plus grand de l'histoire".

Lionel Messi n'est plus qu'à un pas du Graal. Décisif - un but et une passe décisive - et brillant avec l'Argentine contre la Croatie de Luka Modric (3-0), mardi soir en demi-finale de la Coupe du monde, le septuple Ballon d'or n'est plus qu'à une marche du dernier trophée majeur manquant à son palmarès de glouton. Sans aucun doute le plus beau.

"C'est une chance et un privilège", la déclaration d'amour de Scaloni à Messi

En conférence de presse après ce large succès, où "la Pulga" a fait étalage de tout son talent et de ses jambes retrouvées depuis le début de ce Mondial, son sélectionneur Lionel Scaloni n'a pas tari d'éloges sur la nouvelle démonstration de son capitaine. Au point de le hisser tout en haut de la hiérarchie - subjective - des plus grands joueurs de ce jeu.

"On pourrait croire qu'on dit que Messi est le plus grand de l'histoire parce que nous sommes argentins. Mais je crois qu'il n'y a aucun doute. J'ai la chance de l'entraîner et de le constater. C'est émouvant. Chaque fois qu'on le regarde, il provoque quelque chose chez ses partenaires. Pas seulement les Argentins. C'est une chance et un privilège."

Le festival de "la Pulga" sur le troisième but argentin

"Je prends énormément de plaisir", confiait le joueur du PSG après le coup de sifflet final. "Je me sens bien, je me sens fort à chaque match (...) Sur le plan personnel, je suis heureux sur ce Mondial. Je prends énormément de plaisir et j'ai la chance de pouvoir aider le groupe pour faire avancer les choses."

Une action résumerait presque à elle seule cet "apport" au groupe argentin de Léo Messi. Son débordement sur le troisième but, où il met au supplice Josko Gvardiol sur le côté droit avant de servir sur un plateau Julian Alvarez, est le symbole d'un retour au top du numéro 10.

Reste désormais à conclure l'essai face à la France ou au Maroc, les joueurs de l'Albiceleste se refusant à la moindre préférence au niveau de leur prochain, et ultime, adversaire.