Coupe du monde 2022: "l'autre Diego", "de quelle planète vient-il"... la presse unanime pour saluer la prestation de Messi

Etincelant mardi soir avec l'Argentine contre la Croatie (3-0) en demi-finale de la Coupe du monde, Lionel Messi est unanimement célébré par la presse du monde entier ce mercredi matin. Le capitaine de l'Albiceleste n'est plus qu'à une marche du titre suprême.

Victorieux avec la manière de la Croatie (3-0) mardi soir en demi-finale du Mondial, les Argentins sont en finale et attendent de savoir qui du Maroc ou de la France viendra se dresser devant eux. Ce mercredi, c'est surtout la nouvelle prestation XXL du capitaine de l'Albiceleste, Lionel Messi, qui est saluée dans toute la presse internationale.

"De quelle planète vient-il?"

En Espagne, le quotidien As se pose ouvertement la question : "de quelle planète vient-il ?", en référence au récital du septuple Ballon d'or face aux coéquipiers de Luka Modric. Sa percée sur le troisième but et la passe décisive parfaite pour Julian Alvarez est encore dans toutes les mémoires ce matin.

Le journal catalan Sport ("en route pour la finale !"), comme le quotidien espagnol Marca ("Leo, cette fois tu l'as"), saluent tous les deux la qualification de l'Argentine pour la sixième finale - après 1930, 1978, 1986, 1990 et 2014 - de Coupe du monde de leur histoire, non sans mettre en avant "la Pulga". Le joueur du PSG n'est plus qu'à un match d'accrocher le dernier trophée majeur manquant à son palmarès, et de décrocher dans le même temps une troisième étoile pour l'Albiceleste.

"MaraMessi", la "Pulga" au panthéon du football argentin et mondial

En Italie, Tuttosport évoque "la gloire finale" en illustrant sa Une avec une photo du numéro 10 argentin, le poing brandi vers le ciel. Pour ce qui est de la Gazzetta dello Sport et le Corriere dello Sport, on se risque à une comparaison de Leo Messi avec l'autre légende du football argentin, Diego Maradona.

"MaraMessi" pour le premier, "l'autre Diego" pour le second... Nul doute que ces parallèles n'ont pas fini d'écumer dans les prochains jours, surtout en cas de sacre finale de l'Argentine.