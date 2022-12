Au sifflet lors du polémique Tunisie-Mali à la CAN, l'arbitre Janny Sikazwe prend sa retraite

L'arbitre zambien Janny Sikazwe a annoncé ce vendredi sa retraite. Présent lors de la Coupe du monde au Qatar, l'homme de 43 ans est surtout connu pour avoir été au sifflet lors du match polémique de Coupe d'Afrique des nations 2022 entre la Tunisie et Mali.

Au sifflet lors du polémique Tunisie-Mali en janvier dernier pour un match de Coupe d'Afrique des nations, Janny Sikazwe a annoncé ce vendredi sa retraite lors d'une conférence de presse. À 43 ans, l'arbitre zambien a officié pour la dernière fois de sa carrière lors du match de Coupe du monde entre la Belgique et le Canada le 23 novembre dernier.

Quelques mois plus tôt, lors de la rencontre remportée par le Mali (1-0) face à la Tunisie, Janny Sikazwe a été le principal acteur d'un scénario à peine croyable, où il avait sifflé à deux reprises la fin du match. À la 85e minute, l'arbitre renvoyait tous les acteurs au vestiaire avant de revenir sur sa décision, relançant la partie après quelques minutes d'incompréhension générale.

Ensuite, à la 90e, alors qu'il restait une dizaine de secondes à jouer dans le temps réglementaire, Janny Sikazwe avait décidé d’arrêter le match pour de bon. Après 30 minutes de flottement, les officiels permettaient au match de reprendre pour trois minutes de temps additionnel mais avec le quatrième arbitre en tant que principal plutôt que Sikazwe.

Blanchi après des soupçons de corruption en 2019

Toutefois, le jeu n'avait pas repris puisque fous de rage, les Tunisiens n'étaient pas revenus sur le terrain, obligeant le nouvel arbitre à stopper définitivement les débats. Pour autant, Janny Sikazwe a réussi à disputer un deuxième Mondial de suite au Qatar, lui dont la mésaventure a été expliquée par "un coup de chaud" et pour laquelle il ne gardait "aucun souvenir".

Au cours de sa carrière, Sikazwe a participé à six CAN, avec en point d'orgue la finale entre l'Egypte et le Cameroun en 2017. Considéré comme un arbitre expérimenté, le Zambien avait aussi fait face à des accusations de corruption en 2018 après une erreur d'arbitrage pour laquelle il a été suspendu provisoirement avant d'être blanchi début 2019. Lors du match entre la Belgique et le Canada, Sikazwe a encore été vivement contesté pour ses décisions. Cette partie, la troisième en Coupe du monde, restera ainsi la dernière de sa carrière.