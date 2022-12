Coupe du monde 2022: TF1 critique la Fifa après le couac de France-Tunisie

François Pelissier, directeur des Sports de TF1, a de nouveau présenté ses excuses aux téléspectateurs après le couac de la fin du match entre la France et la Tunisie (0-1). Il attend encore une réponse de la Fifa qu’il pointe du doigt.

Cela restera comme l’un des moments marquants de la Coupe du monde 2022. Le 30 novembre dernier, la France pensait avoir arraché le match nul contre la Tunisie (1-0) sur un but d’Antoine Griezmann au bout du temps additionnel. Après avoir sifflé la fin du match, l’arbitre de la rencontre avait finalement annulé la réalisation du Français pour un hors-jeu. Problème, TF1, co-diffuseur de la Coupe du monde avec beIN Sports, avait rendu l’antenne pour lancer la pub au coup de sifflet final, laissant ses téléspectateurs sur le score de 1-1.

>> Coupe du monde 2022: les infos EN DIRECT

La chaîne avait rattrapé son impair dans l’émission suivante, avant de présenter ses excuses sur les réseaux sociaux. François Pelissier, directeur des Sports de TF1, les a réitérées ce lundi sur France Info, tout en s’en prenant à la Fifa pour cette erreur puisque l’arbitre n’était pas autorisé à annuler le but de Griezmann après avoir sifflé le coup de sifflet final.

La Fifa n'a répondu à la plainte de TF1

"La première boulette revient à la Fifa puisqu’il y a eu une erreur d’arbitrage avec cette fin de match qui est sifflé, un retour au VAR alors qu’ils n’ont pas le droit de faire appel au VAR, souligne le responsable de la chaîne. Evidemment on aurait dû garder l’antenne un peu plus longtemps. Je le reconnais, je m’excuse encore auprès des téléspectateurs. Nous sommes bien évidemment beaucoup plus vigilants depuis."

Le groupe a d’ailleurs envoyé un courrier à l’instance internationale mais n’a "toujours pas" reçu de réponse, explique Pelissier qui estime que TF1 est "absolument" victime d’un préjudice à cause de ce couac. "Déjà, le premier préjudice est pour nos téléspectateurs qui n’ont pas pu voir la fin de match comme ils auraient dû et ensuite pour l’image du groupe, c’est très dommageable", insiste-t-il.

TF1 peste aussi contre l'allongement du temps additionnel

Il explique que cette erreur a permis à la chaîne de rectifier le tir et de faire vivre davantage l’après-match du quart de finale victorieux contre l'Angleterre (2-1) sans lancer directement la publicité. "Samedi, on a fait vivre la joie, souligne Pelissier. Après le France-Tunisie, il y avait un magazine dans lequel on revient sur les images, les interviews, la joie. On aurait pu rester un peu plus longtemps, on le reconnaît. Regardez samedi soir, on est resté pour célébrer cette victoire contre l’Angleterre."

Il fustige la Fifa sur un dernier point, l’allongement de la durée du temps additionnel, atteignant parfois dix minutes supplémentaires. "Ce qui nous a surpris, c’est de ne pas avoir été prévenus, explique-t-il. Qu’il y ait des changements de règles, pourquoi pas? C’est la moindre des choses (d’être prévenu en avance, ndlr) quand on a une antenne à gérer. On a une antenne très serrée entre les matchs, la pub, nos magazines… Ça aurait été normal d’être prévenu en avance."