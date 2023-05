Manchester City-Real: auteur d'énormes arrêts contre Haaland, Courtois a joué blessé, selon la presse espagnole

Thibaut Courtois, monstrueux dans ses face-à-face avec Erling Haaland et qui a évité une Real Madrid une défaite encore plus lourde, a joué blessé mercredi soir, en demi-finale retour de Ligue des champions contre Manchester City (4-0).

Thibaut Courtois, qui a évité une claque encore plus grande à son équipe face à Manchester City mercredi soir (4-0) en demi-finale retour de Ligue des champions, a joué avec une déchirure du triceps, selon Marca. Une blessure que le gardien belge du Real Madrid aurait contractée avant la rencontre face à Getafe (1-0 pour les Madrilènes) samedi dernier en championnat.

Vu ses arrêts monstrueux, ça ne s'est pas vu. Mais d'après le quotidien espagnol, tout le monde était inquiet au club avant le coup d'envoi. Le choix de Carlo Ancelotti de l'aligner le week-end passé, dans un match sans enjeu, fait beaucoup parler en Espagne. Il devrait être absent pour le déplacement à Valence dimanche soir en Liga.

"A la fin, la facture est là"

Thibaut Courtois n'a pas parlé de sa lésion au micro de la Movistar après le match: "Ils nous ont mis beaucoup de pression, ils ne nous ont pas laissé sortir le ballon. Au début on a bien tenu mais ensuite on n'a pas réussi à jouer notre jeu, créer des espaces. Le premier but nous a coûté, on n'a pas réussi à se remettre bien dans le match. Toni (Kroos) a touché la barre, si ça rentre ça aurait changé le match. Le début de la seconde période a été meilleur, on a eu une petite dynamique, mais ça n'a pas tourné dans notre sens comme c'était le cas l'an passé. A la fin, la facture est là."