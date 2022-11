Brésil-Serbie: événement en vue, Neymar peut s’offrir le record de buts de Pelé avec la Seleçao

Le Brésil va débuter sa Coupe du monde 2022 en défiant la Serbie, ce jeudi au Qatar (20h). Un match qui peut permettre à Neymar de se rapprocher du record de Pelé avec la Seleçao. Le n°10 du PSG n’est plus qu’à deux buts de son mythique prédécesseur.

C’est la tête d’affiche de l’équipe favorite. Autant dire que Neymar est particulièrement attendu lors de la Coupe du monde 2022. Après un début de saison canon sous le maillot du PSG, l’artiste de 30 ans, auteur de 15 buts et 12 passes décisives en 20 apparitions cette saison (toutes compétitions confondues), a débarqué au Qatar avec l’envie de briller. A l’heure d’aborder son troisième Mondial, le taulier du Brésil semble plus affûté que jamais. Et il sera bien entouré au Moyen-Orient avec Vinicius Jr, Raphinha, Richarlison, Rodrygo, Antony ou Gabriel Jesus. De quoi l’imaginer flamber dans les prochaines semaines.

En commençant par un premier match délicat face à la Serbie, ce jeudi au stade Lusail (20h). Placée dans le groupe G, la Seleçao affrontera ensuite la Suisse (lundi prochain) et le Cameroun (le 2 décembre). L’occasion pour Neymar de marquer l’histoire de son pays. Depuis sa première sélection en août 2010, lors d’un match amical dans le New Jersey remporté face aux États-Unis (0-2), le crack auriverde a inscrit 75 buts en 121 sélections. De quoi faire de lui le deuxième meilleur buteur du Brésil, toutes époques confondues. A seulement deux unités du record de Pelé (77).

Neymar largement devant Ronaldo et Romario

S’il répond présent au Qatar, Neymar peut espérer dépasser le mythique n°10, vainqueur de la Coupe du monde à trois reprises (1958, 1962, 1970). Alors qu’il fêtera ses 31 ans en février prochain, le n°10 du PSG a déjà fait mieux que Ronaldo (62 but en 99 sélections), Romario (55 buts en 71 sélections) et Zico (48 buts en 71 sélections). Sachant que les nations disputent aujourd’hui plus de matchs qu’à une certaine époque.