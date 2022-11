Coupe du monde 2022: le Brésil n'est pas focalisé sur Neymar

Le Brésil, qui entre en lice ce jeudi contre la Serbie (20h), compte évidemment sur Neymar. Mais le pays ne semble pas focalisé sur la star parisienne.

Le Brésil joue ce jeudi son premier match de la Coupe du monde 2022 face à la Serbie (20h). La sélection auriverde fait indéniablement partie des prétendants au titre. Si, par le prisme du Paris Saint-Germain, la France peut se focaliser sur Neymar, ce n'est pas le cas au pays de "l'Ordre et du Progrès".

"Plus fit que par le passé"

La conférence de presse de veille de match qui s’est tenue ce mercredi à Doha devant près de 250 journalistes n’a pas particulièrement tourné autour de "Ney". Une seule question sur l’état de forme de Neymar a été posée à Thiago Silva. L'ancien capitaine du PSG s’est réjoui des bonnes sensations du numéro 10: "Neymar a un très bon niveau pour cette compétition, il est plus fit que par le passé où il avait connu des blessures. Aujourd’hui sans problème, on voit un meilleur Neymar. Et par-dessus tout, il est humble et on partagera les responsabilités. Notre interaction permettra de l’aider à avoir le meilleur de lui".

Vinicius Junior, lui, a fait l'objet de deux questions. Pour le reste, la conférence de presse a principalement abordé le statut de favori du Brésil et la longue attente de 20 ans sans remporter de Mondial.

Le Brésil figure dans le groupe C. Après la Serbie, les hommes de Tite feront face à la Suisse (28/11, 17h) puis au Cameroun (02/12, 20h).