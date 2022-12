C'est fini pour la phase de poules de la Coupe du monde 2022: emballant ou pas?

La phase de groupes du Mondial 2022 au Qatar s'est achevée ce vendredi avec la qualification de la Suisse pour les huitièmes de finale, après un match dingue contre la Serbie. Alors que la phase à élimination directe démarre samedi,

On connaît désormais toutes les affiches des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022. C'est la Suisse qui a décroché le dernier billet, au terme d'un match sensationnel et sous tension face à la Serbie (3-2), éliminée mais qui a cru un temps arracher sa qualification. Un match qui symbolise assez bien la phase de poules qatarienne, tant on aura vibré depuis le début de la compétition.

Si le match d'ouverture entre le Qatar et l'Equateur (0-2) n'aura pas été le plus emballant, les spectateurs ont très vite eu le loisir de s'emballer. Avec certains festivals offensifs, comme celui de l'Angleterre contre l'Iran (6-2), de l'Espagne face au Costa Rica (7-0) voire celui des Bleus contre l'Australie (4-1) malgré une entame ratée et un but encaissé très tôt.

Les surprises en pagaille

Mais ce sont surtout les surprises qui ont enflammé le début de cette Coupe du monde. A commencer par l'Arabie Saoudite d'Hervé Renard qui a fait tomber l'Argentine de Lionel Messi (2-1)... pour le premier match programmé à 11h. Le Japon a, de ce côté, fait le travail, en renversant l'Allemagne (2-1) et l'Espagne (2-1) pour finir premier de son groupe.

On retiendra aussi l'emballant Portugal-Ghana (3-2), la belle prestation des Bleus face au Danemark (2-1), la dramaturgie d'Argentine-Mexique (2-0), un enchaînement Cameroun-Serbie (3-3) puis Corée du sud-Ghana (2-3) ou les dénouements à suspense avec la qualification à l'arrache de la Pologne et de la Corée du Sud, l'élimination de la Belgique ou de l'Allemagne. Alors, pas emballant ce Mondial en hiver?