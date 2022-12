Costa Rica: remplaçant avec le PSG, Navas se sent à 100%

Keylor Navas (35 ans) n’envisage pas de prendre sa retraite internationale après l’élimination du Costa Rica en Coupe du monde. Le gardien du PSG, qui n’a pas joué cette saison en club, se sent toujours à 100%.

Onze buts encaissés en trois matchs (dont un clean-sheet) et une élimination dès le premier tour de la Coupe du monde. Keylor Navas (35 ans) a vécu une Coupe du monde un peu compliquée avec le Costa Rica même s’il a signé plusieurs arrêts décisifs qui ont évité une ampleur un peu plus indécente des deux défaites de son équipe (7-0 contre l’Espagne, 4-2 contre l’Allemagne). Au Qatar, le gardien costaricien a disputé ses trois premiers matchs de la saison alors qu’il est cantonné au banc des remplaçants au PSG. Et cela a fait du bien à l’ancien joueur du Real Madrid qui n’envisage pas de raccrocher les crampons en sélection.

"Je me sens à 100%"

"Je vais bien, je me sens heureux, a-t-il confié à l’issue de la rencontre. Nous verrons ce que l'avenir nous réserve. C'est un privilège de représenter le pays et de porter le drapeau. Je suis content. On verra. Je me sens à 100 %." Il ne ferme pas la porte à l’idée de disputer le prochain Mondial 2026 aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada. "Il reste de nombreuses années", a-t-il tempéré.

"Une Coupe du monde n'est pas facile, poursuit-il au sujet de l’édition 2022. Il y a des équipes de haut niveau. Ce n'est pas facile de se relever après un 7-0. L'équipe ne repart pas contente, mais au moins la tête haute. On a déjà plus d'expérience et on sait comment fonctionne le football, c'est important que tout le monde sache que ces moments ne doivent pas passer en vain. Chaque fois que tu tombes, tu dois te relever, que cette chute servira pour les prochaines Coupes du monde qui viendront."

"Nous avons du talent, nous avons besoin que les joueurs soient dans les championnats européens, cela nécessite que le joueur soit toujours à 100%, le rythme est différent, conclut-il. Lorsque vous êtes habitué à ce rythme, une Coupe du monde ne vous surprend pas." Il va désormais profiter de quelques semaines de repos avec un retour au quotidien un peu plus morne du côté de Paris.