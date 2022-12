Espagne-Japon: les Espagnols se défendent d’avoir voulu choisir leur adversaire

En s’inclinant face au Japon (2-1), l’Espagne se retrouve dans une partie de tableau plus abordable à la Coupe du monde mais les joueurs se défendent d’avoir levé le pied.

Un huitième contre le Maroc plutôt que face à la Croatie, et le Brésil vraisemblablement pas avant une potentielle finale. En s’inclinant face au Japon (2-1) jeudi, l’Espagne s’est offert un tableau plus dégagé à la Coupe du monde en terminant deuxième de son groupe derrière le Japon. Mais les joueurs assurent ne pas avoir levé lors de ce revers surprise marqué par un but très controversé des Japonais.

"On ne voulait pas choisir notre adversaire", lance Busquets

"On ne voulait pas que cela arrive, notre intention était de gagner, a assuré Sergio Busquets, milieu de terrain espagnol, à la chaîne TVE. On voulait sortir de ce groupe en étant premiers. On ne voulait pas choisir notre adversaire. Maintenant, on va aborder le tableau de l'autre côté, en tant que deuxième de groupe, mais cela ne dit pas si ça sera plus ou moins dur. On doit continuer. Il nous reste un huitième de finale contre le Maroc qui sera aussi un match très difficile."

Luis Enrique, sélectionneur, assure aussi que son équipe ne visait rien d’autre que la victoire et la première place. "Je ne suis pas content du tout, a pesté l’entraîneur. On s'est qualifié, mais je voulais le faire en étant premier et en gagnant. Mais en cinq minutes ils nous ont marqué deux buts, en dix minutes ils nous ont complètement désarticulés. A la pause, on a discuté du fait qu'ils allaient venir attaquer, et on n'a pas su le gérer. On est entré en mode effondrement. Ils ont cadré trois frappes et nous ont mis deux buts. S'ils avaient pu nous en mettre deux de plus, ils l'auraient fait. Je n'ai rien à célébrer ce soir."

Cette défaite arrange bien les Espagnols puisqu’elle élimine dans le même temps l’Allemagne, troisième du groupe. L’Espagne s’évite aussi du très lourd dans le tableau final alors qu’elle aurait pu affronter la Croatie en huitièmes, puis le Brésil en quart. Elle a finalement rendez-vous face au Maroc, mardi prochain avant de potentiellement retrouver le Portugal en quarts avant une possible demie face à la France. Ce chemin est encore très long et hypothétique.