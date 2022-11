Coupe du monde 2022: à cinq jours du Mondial, entre calme et gigantisme à Doha

À cinq jours du début de la Coupe du monde, la capitale du Qatar Doha paufine l'organisation de la compétition.

Le premier indice de la préparation du plus grand événement sportif de la planète au Qatar apparaît avant même de décoller pour Doha. A Roissy, le dos de votre carte d’embarquement et les étiquettes bagages de Qatar Airways font la promotion du Mondial. Idem une fois dans l’avion dans lequel plusieurs joueurs avaient pris place pour rejoindre le Qatar (Khazri, Timothy Weah, Mensah, Jonathan David, Iké Ugbo).

Toutes les pubs sur les écrans évoquent le Mondial organisé dans le petit émirat. 6h30 plus tard, l’aéroport Hamad de Doha, élu meilleur aéroport du monde pour la 2e année consécutive, est aux couleurs de la Coupe du Monde. Les drapeaux de toutes les nations participantes flottent dans l’immense terminal. Le désormais fameux logo du Mondial est partout, tout comme le portrait des stars comme Kylian Mbappé. L’organisation a déjà mis en place des transferts vers les plus grands hôtels de la ville.

Beaucoup de travaux

Le chauffeur qatari est en revanche beaucoup plus sur la réserve mais se montre très accueillant. Sur le trajet entre l’aéroport et la Corniche de Doha, ce qui frappe c’est l’immensité de tout : les routes, les voitures (quasiment que des 4x4), les tours. Le gigantisme se fait sentir tout de suite. La circulation se montre difficile à l’approche du centre-ville. La Corniche (7km) étant spécialement piétonnisée pendant le Mondial, cela a des conséquences immédiates sur plusieurs axes de la capitale.

Pour les supporters qui seront présents à Doha, les transports en commun apparaissent comme la meilleure alternative. Une fois à l’hôtel, un desk spécial pour rejoindre les différents stades est à disposition. L’accueil se fait avec un thé à la menthe made in Qatar, jus de pastèque et de dattes. Autre réalité palpable : les travaux, qui ne sont pas liés au Mondial, sont très loin d’être finis. Terrains vagues, tas de graviers, groupes d’ouvriers et autres grues se trouvent encore un peu partout.

Un métro vide

Dans le Souq Waqif, secteur le plus animé de Doha le soir, les restaurants et boutiques de souvenirs sont tous ouverts. Plusieurs produits liés au foot sont mis en avant, comme un mini ballon d’or (on n’a pas vérifié si c’était de l’or massif). C’est dans ces petites rues que les supporters locaux de nations étrangères se font entendre. Ça chante pendant de longues minutes avant de se calmer. Près du Souq sont installés les studios de toutes les télévisions étrangères. Mais tout est fermé et globalement tout est vide. C’est l’autre sentiment qui domine dans Doha.

C’est grand, massif, gigantesque (les distances se font sentir dans les jambes) mais vide. Le métro en est l’exemple parfait. D’une propreté impeccable, le métro sonne creux. Pour le moment seuls quelques travailleurs l’empruntent avec une poignée de journalistes étrangers, mais cela paraît disproportionné. Tout est automatisé mais plusieurs employés sont tout de même là, sans avoir une utilité évidente. La question de savoir comment toutes ces installations seront utilisées après la Coupe du Monde revient souvent.

La chaleur au rendez-vous

Autre élément saisissant mais pas surprenant : la chaleur. Si en soirée, la température est acceptable aux alentours des 27 degrés, en journée cela devient vite étouffant. A 10h30, le thermomètre affiche déjà 30 degrés. La température monte jusqu’à 34 degrés ressenti dans l’après-midi. La tendance des prochains jours est à une légère et progressive baisse mais la question d’enclencher la climatisation des stades sera légitimement posée pour les matchs prévus à 13 heures et 16 heures (heure locale) lors du premier tour. La vie qatari semble d’ailleurs se calquer sur la chaleur.

À midi, le Souq ressemble à une ghost town (ville fantôme, ndlr) tellement c’est désert. Idem sur la Corniche sensée être l’un des poumons d’ambiance du Mondial. Déserte en journée, avec quelques personnes en soirée mais pour beaucoup des journalistes étrangers. Le count-down de la Coupe du Monde avec les tours de Doha en arrière-plan affiche J-5 mais il faudra encore patienter avant de rentrer pleinement dans l’ambiance Coupe du Monde.