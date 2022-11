Coupe du monde 2022: dans les coulisses du très luxueux camp de base de l’équipe de France

À moins de 24h de l’arrivée de l'Équipe de France à Doha, RMC Sport vous fait découvrir son camp de base, élément essentiel de la Coupe du Monde des Bleus.

C’était l’un des camps de base les plus convoités de Doha pour cette Coupe du Monde. Lors du dernier workshop de la FIFA début juillet dans l’émirat, la majorité des sélections l’admettait: "La France a le meilleur camp de base." Pourtant, ne vous attendez pas à un quartier bling bling au milieu des tours du centre de Doha. Pour trouver le Al Messila Resort and Spa, il faut prendre la route, s’éloigner du centre-ville et se rendre près du quartier d’Al-Rayyan. Au milieu de la rue Umm Al Seneem, au cœur d’une zone résidentielle, se dresse l’entrée de l’hôtel de luxe.

Plusieurs voitures de police sont stationnées devant mais rien ne laisse paraître que les champions du monde y logeront à partir de ce mercredi. Une fois passé le porche de l’hôtel, on découvre enfin la couleur bleue qui nous est familière. Un grand sticker "France" barre l’entrée du bâtiment. Le hall, majestueux, entièrement doré, possède une impressionnante hauteur sous plafond qui protège une fontaine massive. Sur l’un des murs, le portrait de l’émir Tamim Al Thani aux côtés de celui de son père Sheikh Hamad. De quoi renforcer la sensation de pénétrer dans un véritable palais.

Un portrait de chaque joueur sur les portes des chambres

Plusieurs membres de la fédération, accréditations autour du cou, sont déjà sur place. Les intendants et kinés peaufinent les derniers préparatifs. Le cuisinier des Bleus, Xavier Rousseau, est déjà sur place et sera chargé de la préparation des menus aux côtés du chef italien de l’hôtel Pino Lavarra. Des personnes chargées de la sécurité des Bleus patrouillent déjà discrètement dans l’établissement. Les joueurs logeront au deuxième étage, dans des chambres individuelles. Chacun aura son portrait sur la porte de sa chambre. Les kinés ont installé au même niveau un espace avec table de massages.

L'hôtel des Bleus au Qatar © RMC Sport

Au rez-de-chaussée, un salon dédié aux joueurs a été installé sur la droite du hall. Le restaurant où les joueurs prendront leur repas se situe en face. De l’autre côté du hall, d’immenses baies vitrées où des stickers "Fiers d’être Bleus" ont été installés. Derrière ces baies vitrées, la magnifique piscine s’articule autour de plusieurs îlots de verdure. Une bâche bleue "Bienvenue" avec le logo de la FFF entoure cet espace. Un bar avec musique d’ambiance a été installé au milieu de la piscine, à l’ombre des palmiers et à proximité des dizaines de transats sous pergolas. La terrasse dispose de plusieurs tables avec d’indispensables parasols pour se protéger des 34 degrés ressentis.

Un jardin somptueux et immense prolonge cet extérieur apaisant où se trouvent aussi des villas avec piscine privée. Des terrains de squash et de tennis sont également à disposition. Une armée de jardiniers s‘affaire pour que tout soit parfait lors de l’arrivée des hommes de Didier Deschamps. Quelques clients profitent du restaurant et de la piscine du Al Messila avant de devoir quitter les lieux, puisque l’hôtel sera totalement privatisé à partir de ce mercredi quand les joueurs arriveront en fin de journée.