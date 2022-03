Coupe du monde 2022: à quelle heure et sur quelle chaîne suivre les barrages ?

Les barrages de la Coupe du monde débutent ce jeudi dans la zone Europe, où le Portugal et l'Italie jouent gros. Il y a également de l'enjeu en Afrique et en Amérique du sud.

Le sprint final est lancé. Ce jeudi, la zone Europe va donner le coup d'envoi des barrages de la Coupe du monde 2022 avec de très belles affiches. Placés dans la même voie, l'Italie et le Portugal pourraient se retrouver en finale. L'une des deux équipes est assurée de ne pas aller au Qatar. Mais avant de penser à un éventuel choc, les deux sélections devront se débarrasser de la Macédoine et de la Turquie. Dans la zone Afrique, dix équipes vont se disputer les cinq places disponibles pour le Mondial. Le Sénégal et l'Algérie auront fort à faire face à l'Egypte et le Cameroun.

Le programme des barrages de la zone Europe

Jeudi 24 mars à 20h45:

- Portugal-Turquie sur TFX

- Italie-Macédoine / Suède-Tchéquie / Pays de Galles-Autriche en multiplex sur La Chaîne L'Equipe ou en intégralité sur L'Equipe Live.

Mardi 29 mars à 20h45:

- Pologne - Suède ou Tchéquie sur L'Equipe Live

- Portugal ou Turquie - Italie ou Macédoine du Nord sur W9

Le programme des qualifications pour la zone Amérique du Sud

Dans la nuit du jeudi 24 au vendredi 25 mars à 0h30:

- Brésil-Chili sur BeIN Sport 2

- Uruguay-Pérou sur BeIN Sport Max 6

- Paraguay-Equateur sur BeIN Sport Max 7

- Colombie-Bolivie sur BeIN Sport Max 8

Dans la nuit du vendredi 25 au samedi 26 mars à 0h30

- Argentine-Venezuela sur BeIN Sport 2

Le programme des barrages pour la zone Afrique

Vendredi 25 mars

- 16 heures: RD Congo-Maroc sur L'Equipe Live

- 18 heures: Cameroun-Algérie sur La Chaîne L'Equipe et Mali-Tunisie sur L'Equipe Live

- 20h30: Ghana-Nigeria et Egypte-Sénégal sur L'Equipe Live

Mardi 29 mars

- 19 heures: Sénégal-Egypte / Nigéria-Ghana en multiplex sur La Chaîne L'Equipe ou en intégralité sur L'Equipe Live

-21h30: Algérie-Cameroun / Tunisie-Mali / Maroc- RD Congo en multiplex sur La Chaîne L'Equipe ou en intégralité sur L'Equipe Live