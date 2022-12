Coupe du monde 2022: "Au PSG, parfois tu cours et tu ne reçois pas le ballon", note Hakimi

Dans un entretien à Marca ce lundi, à la veille (ce mardi à 16h) d'un huitième de finale de Coupe du monde face à l'Espagne, le défenseur marocain Achraf Hakimi est revenu sur son rôle en sélection, où il se sent "important".

Né à Madrid, Achraf Hakimi connaît bien l'Espagne pour y avoir grandi. Le défenseur marocain, qui a la double nationalité, retrouvera la Roja mardi (16h) lors d'un huitième de finale de Coupe du monde face au Maroc. Dans un entretien à Marca, le joueur de 24 ans a abordé son rôle en sélection, qui diffère par rapport à celui qu'il connaît au PSG.

>> Coupe du monde 2022: les infos EN DIRECT

"Avec le Maroc, j'ai plus d'importance dans le jeu"

"Ils sont différents. A Paris il y a de grands joueurs, comme ici, mais avec le Maroc j'ai plus d'importance dans le jeu, je touche plus le ballon, je me sens important, a déclaré Hakimi. À Paris, c'est très différent: parfois tu cours et tu ne reçois pas le ballon; ici, ils essaient de me chercher, ils savent combien je peux être important offensivement et défensivement. Ils me donnent beaucoup de confiance et j'essaie de leur en rendre."

Premier du groupe F devant la Croatie, la Belgique et le Canada, le Maroc défiera l'Espagne, qui a terminé à la deuxième place de sa poule derrière le Japon mais devant l'Allemagne. De son côté, Achraf Hakimi ne se voit pas comme "un leader" mais "essaie de transmettre aux jeunes", qui le considèrent comme une "référence". Ses performances depuis son arrivée au Qatar ont en tout cas été remarquées.

Formé par le Real Madrid à la Castilla, Achraf Hakimi aurait pu porter le maillot de la sélection espagnole après des contacts chez les jeunes. "Je ne me sentais pas à ma place", a répondu l'intéressé, qui compte déjà 57 sélections avec le Maroc à 24 ans.

Avec l'élimination dimanche du Sénégal, les Lions de l'Atlas sont les derniers représentants du continent africain dans ce Mondial.