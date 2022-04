Coupe du monde 2022: avion, billetterie, hébergement... la galère des supporters français continue

Les supporters des équipes qualifiées pour le Mondial 2022 ou en attente de qualification avaient rendez-vous ce jeudi avec le comité d’organisation. Trois heures de réunion et peu de réponses au final. Ils ont laissé une liste de questions et espèrent des réponses rapides. Les supporters prennent leur mal en patience. Que savent-ils ? Qu’attendent-ils ? Anne Costes, vice-présidente des Irrésistibles Français, le groupe de supporters des Bleus, a participé à la réunion. Elle fait le point sur les interrogations toujours vivaces.

Hébergement

Le Qatar promet 130 000 chambres dans des établissements 2 à 5 étoiles, deux paquebots dans la baie de Doha pour 4000 places et 60 000 appartements et villas. Une offre pléthorique sur le papier mais pour l’instant, pas touche. Le système de vente pour la Coupe du monde 2022 ne fonctionne pas par package (billet de match, avion, hébergement).

Tout se fait dans un ordre et l’un n’est pour l’instant pas possible sans l’autre: "Ils nous promettent des hébergements en juin au moment où on pourra aller sur la plateforme, ils nous l’assurent oralement mais on n’a aucune garantie que ca sera vraiment le cas, pense Anne Costes. Si ça avait été la Coupe du monde au Brésil ou en Russie on aurait déjà pu réserver des hébergements pour nos adhérents, en prenant des choses annulables, et on aurait annulé en fonction de ceux qui viennent effectivement. Là, il faut son billet de match, on aura la réponse à nos commandes de billet que le 31 mai. Et ce n’est qu’à ce moment qu’on peut prendre les billets d’avion et ensuite l’hébergement. Concrètement, on va peut-être se retrouver devant une plateforme qu’avec des hébergements très haut de gamme ou un camping très bas de gamme qu’on ne connaît pas. Peut-être que ce sera très bien et qu’on s’est inquiété pour rien, mais comme on n’a pas de réponse c’est compliqué de se projeter. On demande à nos adhérents de ne prendre que la partie matchs de poule. Ensuite, ça sera plus simple puisque des hébergements se libèreront".

Le cas du camping a fait réagir à cause d’une photo d’une tente Quechua posée sur une dune. Difficle d’imaginer le camping des flots bleus. Le Qatar assure que les supporters peuvent déjà réserver leur logement en donnant l’exemple d’appartement à 70 euros la nuit. L’organisation ne semble pas inquiète et assure que des logements vont arriver. Les Irrésistibles Français ont également enquêté sur les hébergements dans les pays frontaliers (Emirats arabes unis par exemple). Là aussi, le package est très cher. Les conditions d’annulation laissent songeur. Pour l’instant, un hébergement annulé n’est remboursé qu’avant le 28 avril. S’il est annulé plus tard, il doit avoir été reloué. Perte financière à prévoir si les choses n’évoluent pas.

Billets d'avion

"Est-ce qu’on peut venir avec un billet d’avion aller, sans billet retour, car on ne sait pas quand la France est éliminée ? Ils ne savent pas répondre", pointe Anne Costes. Pour l’instant, pas de billet flexible. Et le prix d’un Paris-Doha dépassent les 1000 euros : "On ne peut toujours pas prendre de billet d’avion, regrette la vice-présidente des Irrésistibles Français. Même quelqu’un qui veut suivre la France jusqu’au bout… il n’est pas assuré que la France aille au bout. S’il y a plus de commande que de billets. Il doit attendre le 6 juin, avec la loi de l’offre et la demande les prix des billets d’avion risquent encore d’augmenter. Ca sera plus cher que la Russie. Ca ressemble davantage à des prix de billet long-courrier comme pour aller en Afrique du Sud ou au Brésil, 1000 - 1500 euros." Avec l’augmentation des prix du pétrole et de ses dérivés, le coût du kérosène et des billets d’avion pourrait encore augmenter d’ici la fin du printemps.

Billetterie

Sept mois avant l’ouverture, cette Coupe du monde au Qatar a déjà acquis le surnom de Coupe du monde la plus chère de l’histoire. Des supporters français présents du début jusqu’à la fin de la campagne de Russie ont dépensé 3000 euros dans le suivi de la 2e étoile. Au Qatar, ce total est atteint par l’hôtel et l’avion. Sans les tickets de match. "La catégorie de billet la plus basse est réservée aux locaux rappelle, Anne Costes. C’était déjà la cas avant. On a bien la catégorie 3, la plus basse ensuite. Si on fait toute la compétition ça nous revient nettement plus cher qu’en Russie. Ceux qui ne veulent aller voir que la finale, j’ai calculé qu’il y en a pour 5000 euros ! Ce n’est pas possible." Les supporters espèrent obtenir les réponses à leurs questions le plus rapidement possible avant le 28 avril, date limite des demandes de places. Les réponses tomberont le 31 mai. La bonne nouvelle c’est le Fan Id, sorte de passeport du supporter, valable de l’entrée sur le territoire jusqu’à la mi-janvier. Auparavant, il fallait quitter le Qatar deux jours après l’élimination de son équipe. Maintenant, les supporters pourront rester faire du tourisme.

Culture

Alcool, droit des supporters LGBT, droit des femmes. Le Qatar inquiète et ces facteurs peuvent décider des catégories de supporters à faire le voyage ou pas, plus encore que le volet sportif ou budgétaire. "Il y a eu des questions sur les coutumes, est-ce que les personnes LGBT vont être maltraitées, se demande Anne Costes. Les Qatariens disent que non que, c’est le pays le plus sûr du monde. Pareil avec des questions pour des femmes seules, ils disent aucun problème. J’ai l’espoir qu’avec la Coupe du monde et toutes les cameras braquées sur le pays, ça va être plus souple. Est-ce que ça sera vraiment comme ça ? J’ai du mal à m’en rendre compte. Là on n’est pas sûr qu’une jupe courte, ça passe. Ils paraissent ouverts mais on n’arrive pas à voir la réalité." Le Qatar annonce que la consommation d’alcool sera possible dans les bars d’hôtel et les restaurants disposant d’une licence et certains espaces dédiés aux supporters.