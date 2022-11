Coupe du monde 2022: blessé, Lo Celso devrait manquer au moins le premier match de l'Argentine

Touché à la cuisse en Liga le week-end dernier, l'Argentin Giovani Lo Celso doit observer une période de repos de trois semaines pour soigner une déchirure, selon Tyc Sports. Il ne devrait donc pas être disponible pour les débuts de l'Albiceleste à la Coupe du monde.

Dans un contexte et un environnement inhabituels, la Coupe du monde 2022 pourrait nous réserver bien des surprises au Qatar, et profiter à des équipes que l’on n’attend pas, alors que les favoris annoncés comptent les blessés à quelques semaines du coup d’envoi de la compétition.

Inquiète pour le Romain Paulo Dybala et le Turinois Angel Di Maria, l’Argentine de Lionel Messi sait qu’elle devra se passer de Giovani Lo Celso au moins pour le premier match. Le milieu de terrain de Villarreal s’est blessé le week-end dernier contre l’Athletic Bilbao. D’après les examens passés par le joueur en Espagne lundi, il souffre d’une petite déchirure musculaire, laquelle nécessiterait trois semaines de repos complet, renseigne Tyc Sports.

Un pilier de la sélection sous Scaloni

Si la présence du joueur dans la liste de Lionel Scaloni fait peu de doutes, sa présence sur le terrain contre l'Arabie Saoudite le mardi 22 novembre est en revanche très incertaine. Pour assurer une récupération optimale en vue de la suite de la compétition, il devrait être préservé avant une éventuelle participation à la deuxième rencontre face au Mexique, le 26 novembre, soit quatre jours plus tard. L'Argentine disputera un dernier match face à la Pologne le 30.

Giovani Lo Celso est un pilier de la sélection argentine depuis un an. Il a participé à tous les matches des éliminatoires, à l’exception du duel face à la Bolivie (Covid-19) et de deux rencontres pour lesquelles il était suspendu, face au Venezuela et à l’Equateur. L'Argentine espère récupérer Paulo Dybala et Angel Di Maria, tous deux touchés à une cuisse, mais ils n'ont toujours pas repris la compétition avec leurs clubs rrespectifs, tout en priant pour que Messi ne se blesse pas à son tour.