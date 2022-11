Coupe du monde 2022: "C'est trop tard", Le Graët balaye les polémiques visant le Qatar

Invité de l'émission Rothen s'enflamme ce mercredi sur RMC, Noël Le Graët a réagi aux polémiques entourant le Mondial 2022 au Qatar. Le président de la Fédération française ne veut plus en entendre parler et a rappelé que les Bleus avaient déjà pris position.

Candidate à sa propre succession, l'équipe de France fait partie des favoris à la victoire finale lors de la Coupe du monde 2022 disputée au Qatar du 20 novembre au 18 décembre. En France, la compétition fait l'objet de nombreuses critiques et les organisateurs qatariens sont visés par plusieurs polémiques. Noël Le Graët a tenu à défendre le Qatar face aux attaques sociales ou environnementales lors d'un entretien accordé à RMC Sport dans l'émission Rothen s'enflamme ce mercredi.

"Il y a dix ans quand on a sorti la Russie et le Qatar, il y a eu des petites réflexions, a lancé le président de la FFF sur RMC. Mais là tout d’un coup, depuis trois mois, cela se déchaîne."

"Les joueurs ne sont pas aveugles"

Parfois ciblé pour des réactions jugées trop légères au sujet des droits de l'homme au Qatar, Noël Le Graët a rappelé que l'équipe de France avait déjà pris des mesures sur la question. Le patron du football tricolore a souligné l'initiative des Bleus avant leur départ dans le Golfe pour y disputer la Coupe du monde.

"Les joueurs ne sont pas aveugles, a enchaîné le dirigeant breton lors de son passage sur RMC. Ils se sont réunis entre eux pour imaginer apporter des aides importantes pour tout ce qui concerne le droit et le respect."

L’association Génération 2018, créée après le sacre mondial en Russie, a publié une lettre à laquelle s’associent les 26 joueurs retenus pour le Mondial ainsi que le staff, ce mardi, dans laquelle ils annoncent le versement de dotations aux organisations non gouvernementales engagées dans les droits de l’homme.

Et Noël Le Graët de balayer une bonne fois pour toutes les critiques et polémiques contre le Qatar: "Aujourd’hui on fait une fixation sur le Qatar. Je veux bien. Mais c’est trop tard."