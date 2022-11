Coupe du monde 2022: carton de l’application Mon Petit Prono, la plus téléchargée de France

Le succès des concours de pronostics sur la Coupe du monde ne va pas se démentir lors de l’édition 2022 au Qatar avec une explosion de téléchargements de l’application Mon Petit Prono.

Les appels au boycott ne devraient pas impacter le goût des Français pour les pronostics. L’application Mon Petit Prono, dérivée du célèbre jeu Mon Petit Gazon, est actuellement la plus téléchargée en France à trois jours du début du Mondial, dimanche avec le premier match Qatar-Equateur. Il y a deux jours, plus de 600.000 utilisateurs s’étaient déjà inscrits, soit une augmentation de 23% par rapport à la même période avant le dernier Euro 2021. Elle figure ainsi en tête des applications gratuites les plus téléchargées en France.

La barre du million devrait être franchie

Selon les dirigeants de l’appli, la barre du million devrait de nouveau être franchie après avoir réuni 1,1 million d’utilisateurs lors de l’Euro 2021. Ils étaient 850.000 joueurs à avoir tenté leur chance lors du Mondial 2018. "En famille, entre amis ou au bureau, MPP met de la bonne humeur dans les discussions quotidiennes, et - sans aucun argent en jeu - offre une alternative fun au pari sportif", se réjouit la société dans un communiqué.

Le principe est très simple. Les joueurs donnent le score de chaque match et gagnent des points en fonction de la cote et des chances de victoire de chaque équipe. Par exemple, la cote d’une victoire des Bleus contre l’Australie est de 12, contre 57 pour un match nul et 115 pour l’Australie. Parier sur un succès des Bleus rapporte peu et les plus téméraires peuvent tenter la mauvaise surprise en pariant sur un revers qui serait fâcheux mais rapporterait gros aux parieurs de Mon Petit Prono. Miser (sans argent) sur le bon vainqueur rapporte la cote, donner le score exact la double. Il existe aussi un bonus Coca Cola possible d’utiliser une seule fois sur toute la compétition et permettant là-encore de doubler les points.

Avant de lancer une partie, chaque joueur doit aussi choisir l’équipe qui sera sacrée (le Brésil a la plus faible cote avec 55 points, la France en rapportera 60) et le meilleur buteur (Kylian Mbappé partage la cote la plus basse avec Harry Kane, 80 points). Les parieurs se regroupent en ligues et peuvent jauger leurs performances de bons ou mauvais pronostiqueurs à la lecture du classement établi avec les points rapportés par les bons paris.