Coupe du monde 2022: ces Français rebelles qui supportent l'Argentine

A 16h ce dimanche, face à l’Argentine, les Bleus de Didier Deschamps auront besoin de tout le soutien possible pour venir à bout de l’Argentine de Lionel Messi en finale de Coupe du monde. Mais certains Français, fans de l'attaquant du PSG, ou émerveillés par l’Albiceleste, préfèrent se ranger derrière les Argentins.

Ces supporters dissidents sont plus nombreux qu’on ne le pense. Ils sont principalement de jeunes fans de foot, qui ont été bercés par la carrière de Lionel Messi. Pour Allan, 16 ans, pas de doute : "Je serai à fond derrière Messi dimanche. Pour moi c’est le plus grand joueur de l’histoire, et c’est le seul trophée qui lui manque."

Voilà ce dont rêvent beaucoup de supporters de l'Argentine : voir Messi ajouter la Coupe du monde dans son armoire à trophées déjà bien garnie de sept Ballons d’or, quatre Ligue des champions, et une Copa America notamment. Issem a 24 ans, il s’imagine déjà Messi soulever le trophée : "Je sais que ça va être une émotion importante, je sais que tout le pays l’attend, je sais que Maradona aussi l’attend de là-haut. J’espère vraiment qu’il soulèvera ce trophée."

Séduits par la ferveur argentine

Mais au-delà de Messi, c’est le football argentin tout entier qui subjugue certains français. L’aventure des hommes de Lionel Scaloni est belle, ils sont tout proches de redevenir champion du monde pour la première fois depuis 1986.

Tout le pays est en fusion, 40.000 fans environ ont fait le déplacement à Doha pour supporter l’équipe. C’est cette passion qui a séduit Louis, 19 ans : "Ce que j’aime le plus dans le football, c’est les émotions que ça me procure. Et j’en ai plus avec la folie de Messi, la passion du peuple argentin que la France, son réalisme et l’efficacité de Mbappé."

Des Bleus qui gagnent trop

Les Bleus sont trop froids, trop réalistes, et ont surtout pris l’habitude de trop gagner. Après un sacre il y a quatre ans, certains, comme Maël, 25 ans, ne retrouve pas leur flamme de supporter : "Le fait qu’on ait gagné il n’y a pas longtemps, ça joue forcément dans l’attachement que j’ai avec cette équipe. Ce ne sont pas des joueurs qui me procurent des émotions. Et en plus, le jeu n’est pas beau, je ne prends pas de plaisir à regarder la France."

Mais supporter l’adversaire de sa sélection en finale de Coupe du monde n’est pas toujours simple. Pour éviter de se retrouver au milieu d’irréductibles français, Pierre, 29 ans, quitte Marseille pour Barcelone le temps du match. "Là-bas ça supporte pas mal l’équipe d’Argentine, je ne pouvais pas rester au bar regarder le match en France. Je prends ça très à cœur, je n'aurais pas pu regarder les autres célébrer, en faisant comme si de rien n'était."

Trezeguet donne sa voix à Messi

On pourrait reprocher à ces supporters de ne pas se rendre compte de la chance de disputer deux finales de Coupe du monde consécutive, et leur reprocher d’abandonner leur sélection. Mais même d’anciens joueurs de l’équipe de France, comme David Trezeguet, ont déclaré leur flamme à Messi et l’Argentine.

"C’est sa dernière Coupe du monde, et Messi fait rêver le monde, en Argentine les gens vivent pour lui, explique le buteur décisif des Bleus lors de l’Euro 2000. Pour ce qu’il a réalisé, il mérite d’être champion du monde." Les Argentins n’avaient sans doute pas besoin de soutien supplémentaire, mais ils pourront bien compter sur les voix de quelques français rebelles, qui seront derrière l’Albiceleste. Rassurez-vous, l’immense majorité des français poussera bien pour une victoire bleue.