Coupe du monde 2022: Clément Turpin arbitrera le 8e de finale, Brésil-Corée du Sud

La Fifa a annoncé ce dimanche que l'arbitre français Clément Turpin sera au sifflet pour le huitième de finale de Coupe du monde 2022 entre le Brésil et la Corée du Sud. L'homme de 40 ans dirigera son troisième match dans la compétition.

Un autre Français en huitième de finale de Coupe du monde. Ce lundi, Clément Turpin arbitrera la rencontre entre le Brésil et la Corée du Sud. L'un des deux officiels tricolores, avec Stéphanie Frappart, retrouvera le Tigre d'Asie puisque Turpin était déjà au sifflet lors du nul en phase de poules (0-0) face à l'Uruguay.

Turpin assisté par plusieurs Français

Clément Turpin connaîtra son troisième match lors de cette Coupe du monde. En phase de groupes, l'homme de 40 ans avait aussi dirigé la partie entre le Sénégal et l'Equateur (1-1). Le Français vit une année 2022 pleine, avec une consécration lors de la finale de Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool en mai dernier.

Il y aura au total cinq Français pour arbitrer cette rencontre. Nicolas Danos et Cyril Gringore assisteront Clément Turpin, qui sera aussi accompagné à la vidéo par Jérôme Brisard et Benoît Millot. Ces derniers jours, Stéphanie Frappart est entrée dans l'histoire de la compétition en devenant la première femme à arbitrer un match de Coupe du monde lors de l'affiche entre le Costa Rica et l'Allemagne (2-4).

Clément Turpin pourrait retrouver plusieurs acteurs qu'il connaît bien grâce à la Ligue 1 dont Neymar. Blessé à la cheville face à la Serbie le 24 novembre, l'attaquant du PSG sera dans le groupe selon son sélectionneur Tite, qui espère pouvoir le titulariser. Sans Neymar, la Seleçao a terminé première de son groupe devant la Suisse, le Cameroun et la Serbie. Là où la Corée du Sud a terminé derrière le Portugal mais devant l'Uruguay et le Ghana.