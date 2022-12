Coupe du monde 2022: Tite compte sur Neymar pour le huitième du Brésil face à la Corée du Sud

Passé en conférence de presse à la veille du huitième de finale (ce lundi à 20h) de Coupe du monde entre le Brésil et la Corée du Sud, Tite a indiqué qu'il comptait sur Neymar pour ce rendez-vous. L'attaquant pourrait même être aligné d'entrée de jeu, s'il répond bien au dernier entraînement ce dimanche.

Sélectionneur du Brésil, Tite compte sur Neymar pour le huitième de finale de Coupe du monde face à la Corée du Sud ce lundi (20h). Passé en conférence de presse ce dimanche à la veille du rendez-vous, le technicien de l'équipe auriverde a donné des nouvelles de son attaquant.

>> Coupe du monde 2022: les infos EN DIRECT

Blessé à la cheville lors du premier match du Brésil face à la Serbie, Neymar semble sur le point de remporter son contre-la-montre ."Neymar va-t-il jouer? On pense à la Corée, pas à qui on pourrait potentiellement faire jouer", a déclaré Tite, avant d'ajouter: "Sur Neymar, et je savais que la question serait posée, s'il s’entraîne normalement cet après-midi, il jouera demain."

Neymar déjà titulaire?

Le sélectionneur a ensuite été relancé sur une possible titularisation du joueur du PSG: "Je veux être très clair: ça ne dépendra que de la décision du staff médical. Moi en tant qu’entraîneur je préfère avoir mes meilleurs joueurs sur le terrain plutôt que d’attendre."

Touché le 24 novembre dernier après un choc avec un défenseur serbe, Neymar a loupé depuis les rencontres face à la Suisse et le Cameroun. Le joueur de 30 ans a repris l'entraînement avec ballon ce samedi et est déterminé à tout faire pour pouvoir tenir sa place.

"Je me sens bien", a lâché sur ses réseaux sociaux Neymar samedi après l'entraînement. Depuis l'annonce de sa blessure, la star du Brésil ne cesse de montrer sa détermination pour rejouer dans ce tournoi. Avec plusieurs blessés depuis le début du tournoi, dont Gabriel Jesus, le Brésil aura forcément besoin de Neymar.