Coupe du monde 2022: Henderson "choqué" par les atteintes aux droits de l'homme au Qatar

Après avoir reçu en sélection un briefing détaillé sur la situation des droits de l'homme au Qatar, le capitaine de Liverpool et international anglais Jordan Henderson s'est dit "choqué" par la situation dans l'Etat du Golfe.

À moins de huit mois du début du prochain Mondial de football, la prise de position de Jordan Henderson et des joueurs anglais sur le Qatar pourrait bien faire du bruit et trouver de l'écho, pourquoi pas dans d'autres sélections.

En marge du match amical des Three Lions contre la Suisse ce samedi à Wembley, le capitaine de Liverpool s'est exprimé sur la situation dans le pays hôte de la prochaine Coupe du monde, en pointant du doigt les violations des droits de l'homme. Une déclaration qui s'appuie sur un briefing détaillé, provenant notamment des informations récoltées par l'ONG Amnesty International, sur la situation dans l'Etat du Golfe transmis par le staff de l'équipe d'Angleterre.

"C'est vraiment horrible quand on regarde certains des problèmes qui se produisent là-bas"

"Quand on nous a donné ce briefing, qui était vraiment important, c'est assez choquant et décevant. C'est vraiment horrible quand on regarde certains des problèmes qui se produisent actuellement et se sont produits là-bas", a-t-il réagi dans des propos rapportés par The Guardian. Le milieu de terrain de 31 ans a par ailleurs confirmé que lui et ses coéquipiers publieront un message collectif pour contester les positions qataries à l'égard des droits des femmes, de la communauté LGBTQ+ et des travailleurs migrants, responsables notamment de la construction des stades.

"En tant qu'équipe, nous sommes en train de digérer cela, de proposer des idées sur ce que nous voulons faire à l'avenir, car c'est une opportunité de mettre peut-être en lumière les problèmes et d'utiliser nos plateformes pour apporter des changements favorables (...) Tout ce que nous décidons de faire sera critiqué et ne suffira jamais, mais nous le faisons pour essayer de faire une différence. Je pense que tout le monde sait que nous défendons l'absence de discrimination. Le football est pour tout le monde."

Southgate pas favorable à un boycott

Un peu plus tôt, le sélectionneur anglais Gareth Southgate était revenu sur les différentes problématiques exposées au Qatar et sur l'éventualité d'un boycott : "Je ne sais pas vraiment ce que cela donnerait. Ce serait une grande histoire mais le tournoi se poursuivrait (...) Je crois comprendre que les discussions que la Fédération anglaise a eues avec des organisations comme Amnesty conduisent à dire qu'il y aurait plus de changement si nous y allions et que ces choses sont mises en évidence. Quoi que nous fassions, nous allons être critiqués. Mais nous allons faire de notre mieux. Nous avons le pouvoir de faire quelque chose – et peut-être même avec d'autres nations européennes."

En début de semaine, le sélectionneur des Pays-Bas Louis Van Gaal avait ouvertement fustigé la décision de la Fifa de laisser le Qatar organiser le Mondial. Reste désormais à voir si d'autres sélections, dont la France, se rangent derrière ces prises de position anglaises en amont de la compétition, puis pendant.