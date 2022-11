Coupe du monde 2022: coup dur pour le Portugal, Danilo probablement forfait pour les deux prochains matchs

Blessé aux côtes samedi à l'entraînement, le milieu de terrain du Portugal, Danilo Pereira, pourrait ne plus rejouer avant la fin de la phase de poules de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Tous les "mondialistes" du PSG n’ont pas passé un bon samedi. Si Kylian Mbappé et Lionel Messi ont flambé avec la France et l’Argentine aux dépens du Danemark (2-1) et du Mexique (2-0), Danilo Pereira a rejoint l’infirmerie. Le milieu de terrain du Portugal s’est blessé samedi à l’entraînement. Selon un communiqué posté ce dimanche par la Fédération portugaise, l’international lusitanien de 31 ans (64 buts – 2 buts) qui a passé des examens médicaux souffre d'une fracture des trois arcs costaux, côté droit.

Out au minimum deux matchs

Si la sélection portugaise indique que le joueur est indisponible, elle ne donne pas la durée de son absence. Selon les médias portugais dont A Bola, Danilo Pereira est d’ores-et-déjà forfait pour les deux derniers matchs de poules face l’Uruguay ce lundi (20h) et la Corée du Sud vendredi (16h). Une absence qui pourrait même se prolonger et remettre en cause une possible participation en huitièmes de finale. Le milieu de terrain portugais a disputé l’intégralité de la première rencontre face au Ghana (3-2).