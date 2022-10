Coupe du monde 2022: David Guetta, Black Eyed Peas, Maroon 5… le Qatar promet des concerts quotidiens avec des stars planétaires

Le Qatar a dévoilé ce jeudi les premiers noms des artistes invités à se produire pendant l’intégralité du Mondial de football disputé du 20 novembre au 18 décembre.

A un mois tout pile du match d’ouverture de la Coupe du monde face à l’Equateur, le Qatar cherche à donner une image positive de la compétition disputée du 20 novembre au 18 décembre. Exit les menaces de boycott et autres polémiques et place au rêve. Afin de séduire les supporters et de convaincre les touristes de visiter son territoire, le Qatar a mis en place de nombreux spectacles. Un communiqué diffusé ce jeudi détaille l’ensemble des divertissements prévus pendant toute la durée du Mondial 2022.

60 artistes internationaux attendus

Parmi les shows et activités proposés, l’Etat du Golfe a programmé des concerts quotidiens assurés par les plus grandes stars du monde de la musique. Outre Robbie Williams, déjà présent lors de la cérémonie d’ouverture en Russie en 2018, les Black Eyed Peas, David Guetta, Maroon 5, J Balvin, Post Malone ou encore Enrique Iglesias ont confirmé leur présence.

De nombreux autres DJ venus du monde entier participeront également à l’événement planétaire et pas moins de "60 artistes internationaux" sont attendus à Doha pendant la Coupe du monde.

"Le Qatar est prêt à accueillir le monde entier pour une édition unique de la Coupe du Monde de la FIFA – la première à se dérouler au Moyen-Orient et dans le monde arabe. Les supporters peuvent s'attendre à un football international de haut niveau et à un vaste choix de divertissements, s’est réjoui Nasser Al Khater, le Directeur Général de la Coupe du Monde 2022. Les spectacles annoncés aujourd'hui par Qatar Airways et Qatar Tourism ne manqueront pas de satisfaire les fans du monde entier qui s'apprêtent à débarquer dans notre pays pour un festival inoubliable mêlant football et divertissement."