Coupe du monde 2022: Le grand paradoxe des fans de foot face au boycott

La Coupe du monde de football débutera le 20 novembre à Doha au Qatar malgré les nombreuses polémiques entourant la compétition. Un sondage exclusif Harris Interactive pour RMC dévoile ce jeudi que 29% des passionnés de foot français ont prévu de boycotter le tournoi à cause des critiques entourant l’événement disputé dans le Golfe.

Les Bleus en route pour le doublé? Quatre ans après leur victoire en Russie, les joueurs de Didier Deschamps font encore partis des favoris lors de la Coupe du monde au Qatar disputée du 20 novembre au 18 décembre prochain. Malgré les chances tricolores et leur amour du ballon rond, certains supporters ont pourtant choisi de rejeter cette compétition ciblée par plusieurs polémiques environnementales et sociétales.

A l’image de nombreuses villes françaises qui ne diffuseront pas les matchs du Mondial, un sondage exclusif Harris Interactive pour RMC* révèle ce jeudi que 29% des passionnés de foot déclarent qu’ils vont boycotter le rendez-vous. Auprès des auditeurs de la radio RMC, ce pourcentage grimpe même à 31%.

>> Journée spéciale Coupe du monde 2022 sur RMC Sport

26% des Français se disent prêts à boycotter

Sur les personnes interrogées, on peut aussi constater que 26% des Français assurent qu’ils regardaient le tournoi auparavant mais ne le feraient pas cette année justement parce qu’il était organisé au Qatar. Un écart finalement assez faible avec la proportion de fans de foot prêts à boycotter le Mondial.

Mais un total qui peut surprendre alors qu’en parallèle, 93% des fans de foot ont expliqué lors de ce même sondage qu’ils avaient prévu de regarder les matchs de la Coupe du monde ou a minima ceux de l’équipe de France.

*Sondage exclusif réalisé par Harris Interactive en ligne du 04 au 05 octobre 2022. Échantillon de 1 022 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e).