Coupe du monde 2022: Davies va donner tous ses gains à des associations

Qualifié pour le Mondial au Qatar avec le Canada, Alphonso Davies a annoncé mardi son intention de reverser toutes ses primes à des associations. Arrivé en Amérique du Nord en tant que réfugié avec sa famille, le latéral du Bayern Munich entend redonner une partie de ce qu’il a reçu aux autres.

Blessé lors du dernier match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022, Alphonso Davies avait ému la planète foot avec ses larmes en assistant à la qualification du Canada en direct sur sa chaîne Twitch. De retour à son meilleur niveau avec le Bayern Munich, le latéral gauche a indiqué qu’il reverserait toutes ses primes touchées pendant la compétition au Qatar (du 21 novembre au 18 décembre) à des associations. En juin dernier, la sélection canadienne avait dû annuler son match face au Panama en raison d'une grève des joueurs qui réclamaient 40% des primes touchées (contre 10-15% prévus) par leur fédération en vue du Mondial 2022.

"Le Canada nous a accueillis, moi et ma famille, et nous a donné l’occasion de vivre une vie meilleure. Il m’a permis de réaliser mes rêves, a écrit le défenseur de 21 ans dans un message posté mardi sur les réseaux sociaux. C’est un grand honneur de jouer pour le Canada et je veux donner en retour, alors j’ai décidé de donner mes gains de la Coupe du monde de cette année à des organismes de bienfaisance."

Davies ambassadeur à l’ONU pour les réfugiés

Né au Ghana de parents ayant fui la guerre civile au Libéria, Alphonso Davies a ensuite émigré vers le Canada avec le reste de sa famille lorsqu’il avait cinq ans. Après avoir rapidement montré des prédispositions pour le football, le Canadien est devenu le deuxième plus jeune joueur de MLS lors qu’il a débuté avec les Vancouver Whitecaps en 2016(derrière l’ancienne pépite Freddy Adu) avant même de fêter ses 16 ans.

Arrivé en 2018 à Munich, le défenseur y a d’abord brièvement évolué avec la réserve avant d’être lancé en équipe première et d’y exploser au plus haut niveau. Star au Bayern et modèle de réussite au Canada et en Afrique, "Fonzie" a même été nommé ambassadeur pour le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés en mars 2021. Après cette nomination, le défenseur avait partagé sa fierté auprès de RMC Sport.

"J’espère que mon histoire sera un exemple à suivre, elle m’a forcé à travailler plus dur, et je n’oublie jamais d’où je viens, ça fait partie de mon histoire. Je suis heureux de la partager, de dire qui je suis, et de bien connaître ce genre de situations, avait estimé Alphonso Davies Je veux aider les gens, et que l’on comprenne quelle est la situation. Je veux leur donner de l’espoir et leur dire qu’en croyant en eux, ils peuvent le faire. Je veux ouvrir les yeux sur ce qu’il se passe à travers le monde."

C’est désormais au Qatar que le latéral espère inspirer les jeunes. Lors du Mondial, le Canada défiera la Belgique, le Maroc et la Croatie dans le groupe F.