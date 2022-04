Coupe du monde 2022: des supporters français alertent sur les conditions d'hébergement au Qatar

Les Irrésistibles français, le principal groupe de supporters de l’équipe de France, ont alerté ce vendredi sur la difficulté pour les fans souhaitant vivre la Coupe du monde 2022 de trouver un hébergement au Qatar.

Les Irrésistibles français tirent la sonnette d’alarme. Ce vendredi, le principal groupe de supporters de l’équipe de France (environ 1.000 membres) ont fait part de leur inquiétude concernant la difficulté pour les fans de trouver un hébergement au Qatar pour suivre les Bleus à la prochaine Coupe du monde. Après avoir d’abord tweeté un message sarcastique (1er avril oblige), les Irrésistibles français ont tenu à mettre en avant "l’aberration de la situation actuelle".

>> Le tirage au sort de la Coupe du monde 2022 en direct

"En découvrant la situation des hébergements sur place, nous avons alerté sur l’urgence de la situation et le besoin pour chaque supporter d’avoir des garanties avant l’ouverture de la billetterie", écrit le groupe de supporters sur Twitter. "Aujourd’hui, nous ne savons pas si les supporters voulant se rendre au Qatar pourront réellement y loger. Nous avons même regardé les hébergements dans les pays limitrophes (Emirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, Iran, …) mais ces solutions ne sont pas plus économiques et souvent irréalistes."

"Peu de chambres disponibles" et des prix "qui effraieront les budgets moyens"

Les Irresistibles français déplorent "le peu de chambres disponibles" et des prix "qui effraieront les budgets moyens". "Les logements à prix plus raisonnable ne sont à cette heure que des promesses et les hébergements proposés ne sont pas annulables", ajoute le groupe de supporters, qui s’inquiète également de "la hausse globale du prix des billets de match et la baisses des quotas de places en catégorie 3 et 4, les moins chères”.

"Enfin, soyez vigilants à la communication qui va être faite par les ‘supporters’. Le Supreme Comitee Qatari finance des ‘fans leaders’ en leur demandant de relayer sur les réseaux sociaux la manière dont on leur montre les dorures de l’événement", concluent les Irresistibles français.

Ce jeudi, les organisateurs qataris ont dévoilé l’offre d’hébergement. De simples lits en acier à des villas de luxe ou des suites sur des paquebots de croisière: ces révélations visaient à rassurer les supporters attendus en fin d'année dans l'émirat. Selon les organisateurs, les moins fortunés pourront dormir sur des lits simples en acier dans des studios pour 84 dollars (76 euros) la nuit. Les mieux lotis auront la possibilité de s'offrir une nuit dans une villa de luxe ou sur un paquebot de croisière pour près de 1000 dollars (900 euros).