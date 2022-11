Coupe du monde 2022: Ferdinand craint que l'Angleterre soit victime de racisme et d'abus en ligne durant le Mondial

Dans un entretien accordé au Guardian, l'ancienne légende de Manchester United, Rio Ferdinand, évoque le racisme dont pourait faire l'objet certains joueurs anglais lors du Mondial au Qatar, notamment lors de situations chaudes comme des penaltys ou des tirs au but. Il prend notamment l'exemple de Bukayo Saka, victime d'attaques en ligne après sa tentative ratée en finale de l'Euro l'an passé.

Le spectre du racisme pourrait ressurgir pendant la Coupe du monde au Qatar et viser les joueurs de l'Angleterre. C'est en tout cas la crainte de Rio Ferdinand. L'ancien défenseur de Manchester United confie ce lundi dans le Guardian son inquiétude de voir rejaillir des abus racistes et des commentaires haineux en ligne à l'encontre des hommes de Gareth Southgate pendant la compétition.

Les exemples de Saka, Rashford et Sancho après l'Euro encore dans les esprits

"Si vous êtes un joueur noir et que vous êtes en position de frapper un penalty ou un tir au but, vous aurez cela à l'esprit", explique-t-il en évoquant, dans un premier temps, le cas d'Ivan Toney. L'attaquant de Brentford avait été victime d'une injure raciste le mois dernier sur Instagram. "Sil fait partie de la liste pour la Coupe du monde, il pourrait être amené à tirer un penalty car c'est un bon tireur. Et pour moi cela ne fait aucun doute qu'il pensera: 'merde, je sais ce qui est arrivé à Saka, Sancho et Rashford'".

Les trois joueurs avaient manqué leurs tirs au but lors de la finale de l'Euro 2021 contre l'Italie (1-1, 3 tirs au but à 2) avant d'être la cible de commentaires haineux et ouvertement discriminatoires sur les réseaux sociaux. Et pour Ferdinand, auteur notamment d'un documentaire sur le sujet pour Prime Video, cela pourrait se produire à nouveau. "Les lois ne sont pas en place pour protéger les joueurs. Je pense donc que ce sera dans la tête des joueurs qui se retrouveront sous haute pression pendant le Mondial. Il n'y a pas que l'Angleterre. Tous les joueurs de couleur du monde entier penseront cela."

Ferdinand pointe la responsabilité des réseaux sociaux

L'ancien international anglais (81 sélections) souligne également la responsabilité des entreprises de médias sociaux : "Le racisme et toutes les formes de discrimination sont les bienvenus sur les réseaux sociaux car cette interaction équivaut à plus d'argent publicitaire (...) Cela montre donc qu'il n'y a pas vraiment d'intention de changer."

Le consultant pour la chaîne britannique BT Sport explique par ailleurs avoir rencontré Richard Masters, le directeur général de la Premier League, afin de lui signifier que des campagnes officielles et des déclarations de soutien ne suffisent pas pour lutter contre le racisme. Il a même été convié à une réunion du conseil d'administration du championnat anglais pour s'exprimer sur la question.