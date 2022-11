Coupe du monde: malgré sa blessure, l'espoir demeure pour Mané et le Sénégal

Sorti sur blessure mardi avec le Bayern Münich, Sadio Mané est très incertain pour le Mondial 2022 au Qatar. Le Sénégal refuse malgré tout de baisser les bras et garde espoir pour que son leader puisse participer au Mondial.

Le Sénégal veut y croire jusqu'au bout. Annoncé forfait par plusieurs médias, Sadio Mané pourrait bien participer à la Coupe du monde 2022.

Ce mardi, le Bayern s'est imposé six buts à un face au Werder de Brême, mais a perdu Sadio Mané, touché au genou, dès la 20e minute. L'international sénégalais (92 sélections - 33 buts) avait dû céder sa place à Leroy Sané après seulement 20 minutes de jeu. La situation, d'abord inquiétante, inspirait à l'optimisme, jusqu'à l'annonce de son forfait dans plusieurs médias du monde ce mercredi matin.

Le Bayern Münich a d’abord indiqué que son joueur souffrait d’un traumatisme sur la tête du péroné, une blessure gênante, mais qui n’est ni articulaire, ni musculaire. "Sadio Mané s'est blessé à la tête du péroné droit. Il est absent pour le match contre Schalke. D'autres examens suivront dans les prochains jours, le Bayern sera en contact avec la partie médicale de la Fédération sénégalaise de football", a indiqué le club allemand dans l'après-midi ce mercredi.

Sadio Mané devrait faire partie de la liste

Au sein de la fédération sénégalaise de football, on se veut optimiste quant à la participation de Mané. Son importance est telle qu’Aliou Cissé, le sélectionneur, pourrait choisir de le convoquer malgré sa blessure même s’il ne devait être apte que pour le troisième match de poules par exemple.

Leader du Sénégal, Mané a déjà prouvé par le passé son investissement total pour la sélection des Lions de la Teranga: lors du 8e de finale de la CAN 2022 face au Cap Vert, Mané était resté inconscient après un choc très violent avec le gardien adverse. Le protocole commotion avait alors été engagé avant que le joueur ne dise à son staff : "Il est hors de question que je sorte, allez me chercher une décharge, je la signe, mais je ne sortirai pas !" Le leader technique du Sénégal avait marqué six minutes plus tard avant d'être finalement contraint de céder sa place.

Si l’annonce de son forfait potentiel a provoqué une véritable onde de choc à Dakar, il faut tout de même s’attendre à ce que Mané soit dans la liste qu’Aliou Cissé annoncera ce vendredi 11 novembre.