Coupe du monde 2022: France-Argentine, Croatie-Maroc... quel programme pour la finale et la petite finale?

Les deux derniers matchs de la Coupe du monde 2022 ont lieu samedi et dimanche, à 16h. Ils sont diffusés sur TF1 et BeIN Sport.

Il n'en reste plus que deux. Deux matchs et on saura enfin qui sera le nouveau champion du monde après la France en 2018. Après les polémiques, les matchs, les controverses, la Coupe du monde au Qatar va donc finalement livrer son verdict et son classement final.

Premier match, celui pour la troisième place. Il oppose la Croatie et le Maroc. Une "petite finale" qui n'a rien d'une grande et qui sourit souvent à celui qui a le mieux digéré la déception d'échouer aux portes de la finale. En 1986, la France et la Belgique avait même poussé le vice jusqu'à disputer des prolongations (victoire 4-2 au final de la France). La Belgique avait finalement remporté celle de 2018 en disposant de l'Angleterre 2-0 (buts de Meunier et Hazard). Le match aura lieu samedi à 16h au Khalifa International Stadium, un stade de 45.000 places.

Record pour l'Allemagne

Le match pour la troisième place, même si la plupart des équipes n'ont pas une immense envie d'y participer, est une tradition en Coupe du monde depuis 1934. C'est l'Allemagne qui détient le record de 3es places (1934, 1970, 2006, 2010), devant le Brésil, la France et la Pologne (2 fois chacune).

Le match est diffusé sur TF1 et beIN Sports, et est à suivre aussi sur RMC, radio officielle de la Coupe du monde. Il est aussi bien sûr à suivre en direct commenté sur le site et l'appli RMC Sport.

La finale aura elle lieu dimanche, à 16h au Lusail Stadium qui sera probablement paré aux couleurs de l'Argentine, comme lors de la demi-finale face à la Croatie dans le même stade. Elle opposé l'équipe de Lionel Messi à la France de Kylian Mbappé dans une ambiance qu'on imagine déjà indescriptible vu l'engouement qui existe autour de la Pulga, qui a déjà expliqué que ce serait son dernier match en Coupe du monde. Le match sera aussi diffusé sur TF1 et beIN Sports, mais aussi en direct sur RMC, radio officielle de la Coupe du monde, et en direct commenté sur le site et l'appli RMC Sport.