Coupe du monde 2022: la Fifa du côté de Messi pour le faire gagner? Des Croates crient au complot

Une partie de la presse croate soutient que la Fifa pousse pour que Lionel Messi soulève la Coupe du monde dimanche prochain, au lendemain de l'élimination des Vatreni face à l'Argentine (3-0) en demi-finale.

Chaque victoire de l’Argentine rapproche Lionel Messi de sa première victoire à la Coupe du monde, l’année de sa dernière participation à un Mondial. La Pulga n’a plus qu’une marche à gravir, ce sera contre le Maroc ou la France dimanche prochain. L’Albiceleste s’est qualifiée pour la finale mardi soir en dominant la Croatie (3-0) à l’issue d’un match marqué par une poignée de décisions contestables, comme le penalty qui a permis à Lionel Messi d’ouvrir le score en première période (33e).

"Un simple accident?"

Il n’en fallait pas davantage pour nourrir sur les réseaux sociaux la théorie d’un complot qui serait fomenté par la Fifa, laquelle pousserait en faveur d’un sacre de Lionel Messi. "Je peux parier que l’Argentine sera championne du monde", avait déjà prédit le Portugais Pepe après l’élimination de la Seleçao, dans un sous-entendu à peine voilé.

Le fait qu’il ait été désigné homme du match, à la place de Julian Alvarez (qui provoque le penalty et marque deux buts face à la Croatie) "montre que la Fifa est derrière Messi", ose Sportske Novosti. Sauf que, comme le stipule le règlement de la Fifa, "l’homme du match" est élu par le public. Les internautes peuvent voter durant chaque rencontre de la Coupe du monde de la 60e à la 88eme minute. Pour voter, il suffit simplement d'être inscrit sur le site de l’instance internationale.

Si elle a dans son ensemble reconnu la supériorité argentine, la presse croate a également souligné la performance, désastreuse à ses yeux, de l'Italien Daniele Orsato, l’arbitre principal. Arbitre de la Fifa depuis 2010, Orsato avait dirigé deux matches dans ce Mondial dont celui qui avait permis à l’Argentine de se relancer, face au Mexique (2-0), après un revers initial contre l'Arabie Saoudite.

Il n’a pas échappé non plus à Slobodna Dalmacija que l’arbitre du VAR hier soir était Massimiliano Irrati, déjà aux commandes lors de la finale de la Coupe du monde 2018, un match que les Croates ont encore en travers de la gorge. "Il a encore pris des décisions au détriment de la Croatie. Par accident? Nous n’irons pas jusque là, mais…", conclut Slobodna Dalmacija.

"Une défaite méritée", selon Dalic

Luka Modric ne verse pas dans les théories fumeuses, mais la déception de l’élimination lui a fait dire le plus grand mal de l’arbitre: "Le premier penalty, pour moi, n'était pas un penalty, a estimé le joueur du Real Madrid au coup de sifflet final. Je n'aime pas parler de l'arbitre mais aujourd’hui il m’est impossible de faire autrement, c’est l’un des pires que je connaisse. Et il n’est pas seulement question de sa performance aujourd’hui. Il m’a souvent arbitré et je n’ai jamais pu garder un bon souvenir de lui." Très classe, le sélectionneur des Vatreni ("Les Flamboyants") Zlatko Dalic est allé saluer Lionel Messi alors que celui-ci donnait une interview d’après-match.

"Je félicite l'Argentine pour sa victoire, a-t-il déclaré à la télévision croate. Nous devons nous serrer les coudes, relever la tête. Je n'ai rien à reprocher à mes joueurs. On n'a pas de quoi se plaindre. Nous allons nous battre pour la troisième place. Nous nous sommes créés quelques bonnes situations, mais sans véritable occasion. Nous nous étions préparés mais il nous manquait un véritable attaquant. Nous avons perdus, mais je n'ai rien à reprocher aux garçons. Ils ont donné leur maximum durant ce tournoi. Nous devons nous préparer au match qui vient. C'est une défaite méritée."