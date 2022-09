Coupe du monde 2022: France, Brésil, Angleterre, Croatie, Portugal… Nike dévoile les maillots du Mondial

L’équipementier Nike a dévoilé les maillots des sélections avec lesquelles il est sous contrat pour la prochaine Coupe du monde au Qatar. Cela concerne notamment la France, le Brésil, le Portugal ou l’Angleterre.

A près de deux mois du début de la Coupe du monde (20 novembre-18 décembre), Nike a dévoilé les maillots des sélections dont la marque américaine est l’équipementier. Cela concerne l’équipe de France, tenante du titre, qui a officialisé ses deux tuniques pour le rendez-vous au Qatar. La tenue domicile, bleue, présente un design assez classique alors que le maillot blanc extérieur est plus osé, avec une multitude de motifs, s’inspirant la toile de la Jouy et composé "d'images emblématiques de la France et des Bleus comme le coq, les plantes, l'Arc de Triomphe et Clairefontaine", explique Nike dans son communiqué.

Le Portugal innove, l'Angleterre déçoit un peu

La Croatie, finaliste de la dernière édition, arborera son traditionnel damier rouge et blanc "remixé avec une touche moderne pour refléter l'énergie et la fierté de notre pays", explique la Fédération. Un autre damier s’affiche sur la gamme Away, bleue foncée en référence à "la vie nocturne et la beauté naturelle, avec des carreaux Laser Blue vibrants reflétant le dynamisme de la culture des festivals en mouvement de notre pays et les eaux azur de notre littoral".

L’Angleterre jouera, elle, en blanc avec un étrange dégradé de bleu sur les épaules. Le deuxième jeu de maillot est rouge avec un col bleu foncé. Les Pays-Bas se replongent, eux, dans leur glorieux passé avec un maillot orange qui s’inspire de celui des années 1970 à l’époque du "Football Total", avec l’apparition en arrière-plan de la crinière du lion néerlandais. Les hommes de Louis Van Gaal auront un deuxième maillot de couleur bleu foncé.

Le Portugal délaisse sa traditionnelle tenue unie pour mixer les deux couleurs de son drapeau: le rouge en haut, le vert en bas et jusqu’au short. Le maillot away est blanc avec une bande horizontale rouge et verte. Le maillot du Brésil a également été dévoilé: il est classique et uni, d’une couleur jaune pâle. La version away est bleue. Pour le Nigeria, la hype devrait encore être maximal, avec un maillot vert à motifs, sur lequel se dessine un aigle (référence au surnom de l'équipe, les Super Eagles).

